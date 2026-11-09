Addams Ailesi'ndeki Thing Gerçek Oldu: Parmak Uçlarında Yürüyen Robot El 14 Farklı Zeminde Denendi
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ETH Zürih'teki Soft Robotics Lab'in araştırmacıları, Addams Ailesi'nin ikonik karakteri Thing'i akla getiren bir robot el geliştirdi. Kola, bacağa ya da tekerleğe ihtiyaç duymayan el, parmak uçlarına basarak çim, çakıl ve metal ızgara gibi 14 farklı zeminde yürüdü. Düştüğünde 25 denemenin 21'inde kendi kendine ayağa kalkabilen elin ağırlığı, pil ve bilgisayarıyla birlikte 818 gram.
[Kaynak: ScienceAlert]
Ne kol ne bacak ne tekerlek: Hazır bir robot eli, parmak uçlarına basıp kendi başına yürüyor.
Pil, bilgisayar ve hareket sensörü elin sırtına yerleştirilmiş, dışarıdan bağlı tek bir kablo bile yok.
Çimde, çakılda, ahşapta ve metal ızgarada yürüdü; yan yatırıldığında 25 denemenin 21'inde kendini doğrulttu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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