Addams Ailesi'ndeki Thing Gerçek Oldu: Parmak Uçlarında Yürüyen Robot El 14 Farklı Zeminde Denendi

Çalışmanın adı 'Fingers as Legs', yani 'Bacak Olarak Parmaklar'. Amirhossein Kazemipour, Hehui Zheng ve Robert Katzschmann'ın imzasını taşıyan projede, piyasada satılan WUJI marka bir robot el kullanıldı. Beş parmaklı elin 20 eklemi var, yani her parmakta dört hareketli eklem bulunuyor.

İşin zor tarafı elin anatomisi. Doktora araştırmacısı Kazemipour'un ifadesine göre parmakların boyları farklı ve başparmak bir kenarda duruyor, bu da yürümeyi hayli beceriksiz hale getiriyor. Üstelik kaldırılan her parmak, elin dayandığı noktalardan birinin eksilmesi demek. Ekip bunu aşmak için eli önce simülasyonda pekiştirmeli öğrenmeyle eğitti; hangi parmağın ne zaman adım atacağını da bu yöntemle belirledi.