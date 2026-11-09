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Konser Alanlarındaki Seyyar Tuvaletler Nasıl Çalışıyor?

Konser Alanlarındaki Seyyar Tuvaletler Nasıl Çalışıyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 11:32
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Festivallerde, şantiyelerde ve kamp alanlarında karşımıza çıkan seyyar tuvaletler, çoğumuzun bir an önce girip çıkmak istediği yerler. Dolayısıyla üzerine pek de düşünmemiş olabilirsiniz.

Ancak bu plastik kabinlerin içinde şaşırtıcı derecede basit ve işlevsel bir sistem var. Popular Science, sektörde çalışan isimlerle konuşarak tanktaki mavi sıvıdan temizlik sürecine kadar her aşamayı anlattı.

İşte, portatif tuvaletlerin çalışma mantığı...

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Önce sıradan bir tuvaletin nasıl çalıştığını hatırlayalım!

Önce sıradan bir tuvaletin nasıl çalıştığını hatırlayalım!

Evlerdeki klasik tuvaletler su, basınç ve yer çekiminin birlikte çalışmasına dayanıyor. Sifonu çektiğinizde rezervuardaki su hazneye dolarak atıkları 'sifon dirseği' denen kıvrımlı borudan tesisata itiyor. Atık su buradan kanalizasyon hattıyla arıtma tesisine ya da foseptik çukuruna gidiyor.

Dirsekte kalan az miktardaki su ise bir tür kapak görevi görüyor ve kanalizasyon gazlarının banyoya geri gelmesini engelliyor. Ardından rezervuar şebekeden gelen temiz suyla yeniden doluyor.

Seyyar tuvaletler de su kullanıyor ama benzerlik burada bitiyor. ABD'nin Arkansas eyaletinde seyyar tuvalet kiralama şirketi Metro Services'in operasyon direktörü Walt Terry durumu açıkça özetliyor: 'Tesisat yok ve gerçekten hoş kokmuyor. Dünyanın en keyifli şeyi değil.'

Tasarımı yaklaşık 60 yıldır neredeyse hiç değişmedi

Tasarımı yaklaşık 60 yıldır neredeyse hiç değişmedi

Bugün etkinliklerde gördüğümüz standart plastik kabinin kökeni George Hardig'e dayanıyor. Hardig, 1960'ların sonunda seyyar tuvalet için patent başvurusu yaptı ve daha sonra bugün de sektörün önde gelen üreticilerinden biri olan PolyJohn'un kurucuları arasında yer aldı.

Büyük ve sert plastik panellerden oluşan bu tasarım; hava koşullarına ve böceklere dayanıklı, kolay temizlenen, hafif ve kolay taşınabilir olacak şekilde düşünülmüştü. Hardig'in ilk modeli silindir biçimindeydi ve tankı çıkarılabiliyordu. Günümüzdekiler genellikle dikdörtgen ve tankları gövdeye entegre. Bunun dışında yaklaşık 60 yılda pek bir şey değişmedi.

Kabinin arka kısmında, üzerinde klozet kapağı bulunan büyük bir boşluk var ve atıklar doğrudan bu hazneye düşüyor. Ohio'da seyyar tuvalet ve foseptik hizmeti veren Tidy Tim's şirketinden Katie Gossett'e göre bu, 'kocaman bir boş alan.' Gossett, tankların boyutunun değişebildiğini ama ortalama 95-115 litre civarında olduğunu söylüyor.

Mavi sıvı yeşile dönmüşse kimyasalın işi bitmiş demektir

Mavi sıvı yeşile dönmüşse kimyasalın işi bitmiş demektir

Tankın içine genellikle 19 ila 38 litre arasında su ve koyu mavi renkli özel bir kimyasal karışım konuyor. Bu karışımın birden fazla görevi var: Kötü kokuları kontrol altında tutuyor, atıkları ve tuvalet kağıdını parçalamaya başlıyor ve tankın içindekileri gözden gizliyor.

Rengin bir işlevi daha var: Tuvaletin ne kadar 'taze' olduğunu gösteriyor. Walt Terry'ye göre kimyasal etkisini yitirdiğinde rengi yeşile dönüyor. Terry, 'O noktaya geldiğinde pek hoş bir manzara olmuyor. Kimyasal elinden geleni yapıyor, ta ki artık yapamayana kadar' diyor.

Yani bir dahaki sefere kapağı kaldırdığınızda tanktaki sıvı mavi değil de yeşilse, o kabinin servis zamanının çoktan gelmiş olduğunu anlayabilirsiniz.

Temizlik işi vakumlu kamyonla yapılıyor

Temizlik işi vakumlu kamyonla yapılıyor

Servis zamanı geldiğinde kiralama şirketinin eğitimli çalışanları güçlü bir vakumlu kamyonla geliyor. Bir hortum yardımıyla tanktaki sıvı ve katı atıklar emilerek kamyona aktarılıyor. Birçok kamyonda temiz su dolu ayrı bir bölme de bulunuyor. Çalışanlar bu suyla tankı, duvarları, tavanı ve zemini yıkıyor. Ardından dezenfektan sprey ve mikrofiber bezle silinerek iş tamamlanıyor.

Gossett'e göre bu iş sanıldığı kadar iğrenç değil: 'Ekibimiz ne yaptığını biliyor. Kaza olmuyor diyemem ama çoğu zaman ofise döndüklerinde gittikleri gibi tertemiz oluyorlar.'

Kamyon dolunca atıklar yerel atık su arıtma tesisine boşaltılıyor. Servis sıklığı değişse de genel bir kural var: Tek bir seyyar tuvalet, 40 saatlik standart bir çalışma haftasında 10 kişiye yetebiliyor. Kanada'nın Alberta eyaletinde Minty Pine Sanitation Solutions şirketinin sahibi Kade Jensen da tuvaletin taşacağından endişelenmeye gerek olmadığını söylüyor: 'Birçok insan dolacağından korkuyor ama genellikle böyle bir şey olmuyor.'

Not: Bilgiler ABD ve Kanada'daki şirket çalışanlarının anlattıklarına dayanıyor. Kullanılan kimyasallar ve servis sıklığı ülkeye ve firmaya göre değişebilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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