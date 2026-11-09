Konser Alanlarındaki Seyyar Tuvaletler Nasıl Çalışıyor?
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Festivallerde, şantiyelerde ve kamp alanlarında karşımıza çıkan seyyar tuvaletler, çoğumuzun bir an önce girip çıkmak istediği yerler. Dolayısıyla üzerine pek de düşünmemiş olabilirsiniz.
Ancak bu plastik kabinlerin içinde şaşırtıcı derecede basit ve işlevsel bir sistem var. Popular Science, sektörde çalışan isimlerle konuşarak tanktaki mavi sıvıdan temizlik sürecine kadar her aşamayı anlattı.
İşte, portatif tuvaletlerin çalışma mantığı...
Önce sıradan bir tuvaletin nasıl çalıştığını hatırlayalım!
Tasarımı yaklaşık 60 yıldır neredeyse hiç değişmedi
Mavi sıvı yeşile dönmüşse kimyasalın işi bitmiş demektir
Temizlik işi vakumlu kamyonla yapılıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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