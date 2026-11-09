Konser Alanlarındaki Seyyar Tuvaletler Nasıl Çalışıyor?

Bugün etkinliklerde gördüğümüz standart plastik kabinin kökeni George Hardig'e dayanıyor. Hardig, 1960'ların sonunda seyyar tuvalet için patent başvurusu yaptı ve daha sonra bugün de sektörün önde gelen üreticilerinden biri olan PolyJohn'un kurucuları arasında yer aldı.

Büyük ve sert plastik panellerden oluşan bu tasarım; hava koşullarına ve böceklere dayanıklı, kolay temizlenen, hafif ve kolay taşınabilir olacak şekilde düşünülmüştü. Hardig'in ilk modeli silindir biçimindeydi ve tankı çıkarılabiliyordu. Günümüzdekiler genellikle dikdörtgen ve tankları gövdeye entegre. Bunun dışında yaklaşık 60 yılda pek bir şey değişmedi.

Kabinin arka kısmında, üzerinde klozet kapağı bulunan büyük bir boşluk var ve atıklar doğrudan bu hazneye düşüyor. Ohio'da seyyar tuvalet ve foseptik hizmeti veren Tidy Tim's şirketinden Katie Gossett'e göre bu, 'kocaman bir boş alan.' Gossett, tankların boyutunun değişebildiğini ama ortalama 95-115 litre civarında olduğunu söylüyor.