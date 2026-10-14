Tuvaletlerden Çıkan En Tuhaf Eşyalar Açıklandı: Bazılarını Duyunca İnanamayacaksınız!
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Islak mendil, bebek bezi ve hijyenik pedin tuvalete atılmaması gerektiğini artık çoğumuz biliyoruz. Ancak İngiltere'de bir hijyen şirketinin uzmanları, tuvaletlerde bunlarla sınırlı olmayan çok daha tuhaf eşyalara rastladıklarını açıkladı. Üstelik şirketin yaptığı ankette, insanların pek çok yanlış alışkanlığı hâlâ sürdürdüğü ortaya çıktı. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Sözcü
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Tuvaletlerde ayakkabıdan cep telefonuna kadar her şey çıktı.
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Ankete katılanların yüzde 26'sı ölen akvaryum balıklarını tuvalete atmış.
Elektronik sigaralar ve nikotin sakızları da tuvaletlere atılıyor.
Mutfak lavabosuna dökülen yağ da boruları tıkıyor
Tıkanıklık başlamadan önce bazı işaretler veriyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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