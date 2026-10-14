Tuvaletlerden Çıkan En Tuhaf Eşyalar Açıklandı: Bazılarını Duyunca İnanamayacaksınız!

Initial Washroom Hygiene, insanların tuvalete nelerin atılabileceğini nasıl düşündüğünü anlamak için İngiltere'de 2 bin 74 yetişkine anket uyguladı. Ankete katılanların yüzde 26'sı, ölen akvaryum balığını tuvalete attığını kabul etti. Tırnak kırığını ya da saçını tuvalete atanların oranı yüzde 35, kâğıt havlu atanların oranı ise yüzde 34 çıktı.

Giderleri çok daha ciddi biçimde tıkayabilecek eşyalar da cevaplar arasındaydı. Diş ipini tuvalete atanlar yüzde 19, tamponu atanlar yine yüzde 19 oldu. Kontakt lens atanların oranı yüzde 16, prezervatif atanların oranı yüzde 13 olarak kaydedildi.