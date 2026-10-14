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Tuvaletlerden Çıkan En Tuhaf Eşyalar Açıklandı: Bazılarını Duyunca İnanamayacaksınız!

Tuvaletlerden Çıkan En Tuhaf Eşyalar Açıklandı: Bazılarını Duyunca İnanamayacaksınız!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 11:09
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Islak mendil, bebek bezi ve hijyenik pedin tuvalete atılmaması gerektiğini artık çoğumuz biliyoruz. Ancak İngiltere'de bir hijyen şirketinin uzmanları, tuvaletlerde bunlarla sınırlı olmayan çok daha tuhaf eşyalara rastladıklarını açıkladı. Üstelik şirketin yaptığı ankette, insanların pek çok yanlış alışkanlığı hâlâ sürdürdüğü ortaya çıktı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Sözcü

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Tuvaletlerde ayakkabıdan cep telefonuna kadar her şey çıktı.

Tuvaletlerde ayakkabıdan cep telefonuna kadar her şey çıktı.

Initial Washroom Hygiene adlı İngiliz şirketin uzmanları, tuvaletlerde giysiden ayakkabıya, telefondan takıya kadar sıra dışı eşyalarla karşılaştıklarını anlattı. Şirketin Teknik ve İnovasyon Müdürü Jamie Woodhall, tuvalete bir şey atmayı kolay bir çözüm sayanların oldukça fazla olduğunu söyledi. Ancak bu eşyaların hepsi tuvalet kâğıdı gibi kolay dağılmıyor. Giderde birikip kalan atıklar zamanla büyük tıkanıklıklara ve pahalıya patlayan tamirlere yol açabiliyor.

Ankete katılanların yüzde 26'sı ölen akvaryum balıklarını tuvalete atmış.

Ankete katılanların yüzde 26'sı ölen akvaryum balıklarını tuvalete atmış.

Initial Washroom Hygiene, insanların tuvalete nelerin atılabileceğini nasıl düşündüğünü anlamak için İngiltere'de 2 bin 74 yetişkine anket uyguladı. Ankete katılanların yüzde 26'sı, ölen akvaryum balığını tuvalete attığını kabul etti. Tırnak kırığını ya da saçını tuvalete atanların oranı yüzde 35, kâğıt havlu atanların oranı ise yüzde 34 çıktı.

Giderleri çok daha ciddi biçimde tıkayabilecek eşyalar da cevaplar arasındaydı. Diş ipini tuvalete atanlar yüzde 19, tamponu atanlar yine yüzde 19 oldu. Kontakt lens atanların oranı yüzde 16, prezervatif atanların oranı yüzde 13 olarak kaydedildi.

Elektronik sigaralar ve nikotin sakızları da tuvaletlere atılıyor.

Elektronik sigaralar ve nikotin sakızları da tuvaletlere atılıyor.

Uzmanlar tuvaletlerde e-sigaraya, buharlaştırıcı cihaza ve nikotin sakızına da rastlıyor. Bunlar kanalizasyonda birikme tehlikesi yaratmakla kalmıyor, plastik ve elektronik parça gibi kolay çözünmeyen malzemeler de barındırıyor.

Üzerinde tuvalete atılabileceği yazan ürünler bile olsa uzmanlar bunların gider sisteminde sıkıntı çıkarabileceğini hatırlatıyor. Başka atıklara karışan ürünler suyun akışını tıkayabiliyor. Küçük parçalar da masum sayılmaz. Saç teli ve diş ipi, borulardaki diğer atıklara takılıp yığılmaya yol açabiliyor.

Mutfak lavabosuna dökülen yağ da boruları tıkıyor

Mutfak lavabosuna dökülen yağ da boruları tıkıyor

Tehlike yalnızca tuvaletten gelmiyor. Mutfak lavabosuna yemeklik yağ, katı yağ ya da gres dökmek de aynı soruna yol açıyor. Ankete katılanların yüzde 10'u bunu sakıncasız buluyor. Uzmanlar ise bu davranışın borularda ciddi birikinti yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Aşağı akan yağ soğuyunca katılaşıyor ve boru duvarındaki diğer atıklara tutunuyor. Birbirine eklenen bu parçalar zamanla koca bir kütleye dönüşüyor. Katılaştıktan sonra çok büyüyebilen bu yığınlar kanalizasyon hatlarında ciddi tıkanmalara neden olabiliyor.

Tıkanıklık başlamadan önce bazı işaretler veriyor.

Tıkanıklık başlamadan önce bazı işaretler veriyor.

Gider sistemi tamamen tıkanmadan önce genellikle uyarı veriyor. Tuvalet suyunun geri gelmesi, giderlerden olağandışı kokular çıkması ya da lavabonun her zamankinden yavaş boşalması bu uyarılar arasında. Bunlardan biri fark edilirse müdahaleyi geciktirmemek gerekiyor.

Evdeki yöntemlerle çözülemeyen veya sık sık geri dönen tıkanıklıklar için tesisatçıya ya da drenaj uzmanına başvurmak tavsiye ediliyor.

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Uzmanların önerisi çok basit 👇

Uzmanların önerisi çok basit 👇

Uzmanların tavsiyesi oldukça net. Tuvaleti yalnızca idrar, dışkı ve tuvalet kâğıdı için kullanmak gerekiyor. Islak mendil, hijyenik ürünler ve öteki çöpler için atık kutusu kullanılmalı. Tabaklardaki yemek artıkları ve yağ, lavaboya karışmasın diye yıkamadan önce temizlenmeli. Mutfak lavabosuna takılan bir süzgeç de yemek parçalarının borulara inmesini engelliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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