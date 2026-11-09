Pokémon Kartı İçin Kuyruğa Girdi, 6 Yaşındaki Kızını Uyur Halde Bırakıp Eve Gitti: Baba Tutuklandı
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Güney Karolina'nın Charleston kentinde 35 yaşındaki John-Michael Dooley, yeni çıkan Pokémon kart setini kaçırmamak için 6 yaşındaki kızını bir Target mağazasının önündeki sırada uyur halde bırakıp eve gitti. Polis, ihbar üzerine saat 02.30 civarında mağazaya geldi; Dooley geri döndüğünde 'çocuğa karşı yasa dışı davranış' suçlamasıyla tutuklandı. Küçük kız zarar görmedi.
[Kaynak: Washington Post]
Charleston'ın West Ashley semtindeki Target'ın önünde, yeni Pokémon kart seti için gece boyunca sıra bekleyen bir kalabalık vardı.
Yaklaşık bir saat geçmesine rağmen babanın dönmemesi sıradaki müşterileri endişelendirdi ve polis çağrıldı.
Dedektiflerle yaptığı görüşmede Dooley, sıradaki yerini kaybetmemek için kızını bırakıp eve gittiğini kabul etti.
Pokémon kartları koleksiyoncuların gözünde uzun süredir ciddi bir yatırım aracı, bu yüzden yeni setler sıra bekleyen kalabalıkları da beraberinde getiriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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