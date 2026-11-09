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Pokémon Kartı İçin Kuyruğa Girdi, 6 Yaşındaki Kızını Uyur Halde Bırakıp Eve Gitti: Baba Tutuklandı

Pokémon Kartı İçin Kuyruğa Girdi, 6 Yaşındaki Kızını Uyur Halde Bırakıp Eve Gitti: Baba Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 11:27
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Güney Karolina'nın Charleston kentinde 35 yaşındaki John-Michael Dooley, yeni çıkan Pokémon kart setini kaçırmamak için 6 yaşındaki kızını bir Target mağazasının önündeki sırada uyur halde bırakıp eve gitti. Polis, ihbar üzerine saat 02.30 civarında mağazaya geldi; Dooley geri döndüğünde 'çocuğa karşı yasa dışı davranış' suçlamasıyla tutuklandı. Küçük kız zarar görmedi.

[Kaynak: Washington Post]

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Charleston'ın West Ashley semtindeki Target'ın önünde, yeni Pokémon kart seti için gece boyunca sıra bekleyen bir kalabalık vardı.

Charleston'ın West Ashley semtindeki Target'ın önünde, yeni Pokémon kart seti için gece boyunca sıra bekleyen bir kalabalık vardı.

Mağaza o saatte kapalıydı. Müşteriler kartların satışa çıkacağı sabahı beklemek için geceden kuyruğa girmişti.

Küçük kızıyla birlikte sıradaki yerini alan Dooley, görgü tanıklarına göre saat 01.00'i geçtikten sonra kızına bir yastık ve battaniye verdi. Çocuğu uyur halde sırada bırakıp oradan ayrıldı.

Yaklaşık bir saat geçmesine rağmen babanın dönmemesi sıradaki müşterileri endişelendirdi ve polis çağrıldı.

Yaklaşık bir saat geçmesine rağmen babanın dönmemesi sıradaki müşterileri endişelendirdi ve polis çağrıldı.

Charleston Polisi, yanında yetişkin olmayan bir çocuk ihbarı üzerine saat 02.30 civarında olay yerine gitti. Kız çocuğu sırada tek başına, uyur halde bulundu.

Dooley mağazaya geri döndüğünde sıradaki tanıklar onu polise gösterdi. Baba, olay yerinde tutuklandı.

Dedektiflerle yaptığı görüşmede Dooley, sıradaki yerini kaybetmemek için kızını bırakıp eve gittiğini kabul etti.

Dedektiflerle yaptığı görüşmede Dooley, sıradaki yerini kaybetmemek için kızını bırakıp eve gittiğini kabul etti.

Polisin aktardığına göre Dooley, sırasını koruyabilmek için kızını gözetimsiz bırakıp eve gittiğini itiraf etti. Kartları kaçırmak istemediğini söyledi.

Dooley hakkında 'çocuğa karşı yasa dışı davranış' suçlaması yöneltildi. Charleston Polisi, Dooley'in Al Cannon Gözaltı Merkezi'nde tutulduğunu duyurdu. ABC News'e konuşan bir polis sözcüsü ise sonradan serbest bırakıldığını söyledi.

Zarar görmeyen kız çocuğu, Güney Karolina Sosyal Hizmetler Dairesi'nin (DSS) acil koruması altına alındı.

Pokémon kartları koleksiyoncuların gözünde uzun süredir ciddi bir yatırım aracı, bu yüzden yeni setler sıra bekleyen kalabalıkları da beraberinde getiriyor.

Pokémon kartları koleksiyoncuların gözünde uzun süredir ciddi bir yatırım aracı, bu yüzden yeni setler sıra bekleyen kalabalıkları da beraberinde getiriyor.

Tavan arasında 15 yıl unutulan Pokémon kartlarının 1,56 milyon sterline satılması, bu kartlara duyulan ilginin boyutunu gösteriyordu. Temmuz ayında Fresno'daki bir Sam's Club'ın önünde de yüzlerce kişi, sınırlı sayıdaki kart seti için geceyi dışarıda geçirmeye hazırlanmıştı.

Olayla ilgili konuşan Dooley, medyada çıkan haberlerin 'yanlış' olduğunu söyledi ancak neyin yanlış olduğunu belirtmedi. Avukatının tavsiyesi üzerine ayrıntılı açıklama yapmaktan kaçındı. Target sözcüsü ise ABC News'e, şirketin soruşturmada kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapacağını bildirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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