Tavan Arasında 15 Yıl Unutulan Pokémon Kartları 1,56 Milyon Sterline Satıldı

İngiltere'de yaşayan emekli bir dekoratör, 15 yıl boyunca tavan arasında sakladığı Pokémon kartlarını Ewbank's müzayede evine sundu. 42 takım kart çarşamba günü yapılan müzayedede 1,56 milyon sterline alıcı buldu. Kartların sahibi, bir kartın değerini yerel bir gazetede okuyana kadar koleksiyonun ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyordu.