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Tavan Arasında 15 Yıl Unutulan Pokémon Kartları 1,56 Milyon Sterline Satıldı

Tavan Arasında 15 Yıl Unutulan Pokémon Kartları 1,56 Milyon Sterline Satıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 19:59
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İngiltere'de yaşayan emekli bir dekoratör, 15 yıl boyunca tavan arasında sakladığı Pokémon kartlarını Ewbank's müzayede evine sundu. 42 takım kart çarşamba günü yapılan müzayedede 1,56 milyon sterline alıcı buldu. Kartların sahibi, bir kartın değerini yerel bir gazetede okuyana kadar koleksiyonun ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyordu.

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Kartlar 15 yıl tavan arasında durdu.

Kartlar 15 yıl tavan arasında durdu.

İngiltere'de yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen emekli dekoratör, kartları oğlunun 1990'ların sonunda okulda kart alıp değiştirmeye başlamasının ardından biriktirdi. Dekoratör, kartların güzel göründüğünü düşünüyordu ve iyi bir yatırım olup olmadığını merak ediyordu. Koleksiyon 15 yıl boyunca tavan arasında kaldı. Dekoratör, yerel gazetede tek bir kartın 6 bin sterlinden fazla fiyata satıldığını okuyana kadar kartların değerinden habersizdi.

42 takım kart 1,56 milyon sterline satıldı.

42 takım kart 1,56 milyon sterline satıldı.

Bu haberi okuyan dekoratör, 42 takım kartı Ewbank's müzayede evine sundu. Müzayede çarşamba günü yapıldı ve kartlar toplam 1,56 milyon sterline satıldı. Müzayede evi, kartları ilk gördüklerinde çenelerinin yere düştüğünü ifade etti.

Müzayede evi rekor olduğunu söylüyor.

Müzayede evi rekor olduğunu söylüyor.

Ewbank's, bu satışın İngiltere'nin şimdiye kadarki en değerli ticaret kartı müzayedesi olduğunu iddia ediyor. Müzayede evi, satışın bir Avrupa rekoru olabileceğini de öne sürüyor. Ewbank's, satışın 30 yılı aşkın süredir sektördeki en başarılı satış olduğunu belirtiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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