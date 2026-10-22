Tavan Arasında 15 Yıl Unutulan Pokémon Kartları 1,56 Milyon Sterline Satıldı
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İngiltere'de yaşayan emekli bir dekoratör, 15 yıl boyunca tavan arasında sakladığı Pokémon kartlarını Ewbank's müzayede evine sundu. 42 takım kart çarşamba günü yapılan müzayedede 1,56 milyon sterline alıcı buldu. Kartların sahibi, bir kartın değerini yerel bir gazetede okuyana kadar koleksiyonun ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyordu.
Kartlar 15 yıl tavan arasında durdu.
42 takım kart 1,56 milyon sterline satıldı.
Müzayede evi rekor olduğunu söylüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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