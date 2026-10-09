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980 Liraya Aldığı Kırık Çaydanlık 250 Yıllık Çıktı: Müzayedede 37,5 Milyon Liraya Satıldı

980 Liraya Aldığı Kırık Çaydanlık 250 Yıllık Çıktı: Müzayedede 37,5 Milyon Liraya Satıldı

İngiltere
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 10:41
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İngiltere'de bir koleksiyoncu, internetten katıldığı bir müzayedede kırık ve kapaksız bir çaydanlığa yalnızca 15 sterlin (yaklaşık 980 lira) verdi. Sıradan bir İngiliz seramiği sanılan parçanın üzerindeki palmiye deseni, uzmanların dikkatini çekti. Yapılan incelemede çaydanlığın 1760'larda Amerika'da üretildiği ve türünün bilinen tek örneği olduğu anlaşıldı. Açık artırmaya çıkan parça, tahminlerin kat kat üzerinde bir fiyatla New York'taki dünyaca ünlü bir müzeye gitti.

Kaynak: Yahoo News UK

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Palmiye deseni çaydanlığın gerçek kimliğini ortaya çıkardı

Palmiye deseni çaydanlığın gerçek kimliğini ortaya çıkardı

Hikaye, 2016'da İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde düzenlenen sıradan bir müzayedede başladı. Güneybatı İngiltere'de yaşayan bir seramik meraklısı, internet üzerinden verdiği 15 sterlinlik teklifle küçük bir çaydanlığı satın aldı. Yaklaşık 9 santimetre yüksekliğindeki parçanın durumu pek iç açıcı değildi: Gövdesi çatlak, kenarları kırıktı. Kapağı kayıptı, sapı ise kırılıp birkaç kez yapıştırılmıştı.

Koleksiyoncu, çaydanlığı 18. yüzyılda Londra yakınlarındaki Isleworth'te üretilen seramiklerden biri sandı. Parça değerlendirilmek üzere Salisbury'deki Woolley and Wallis müzayede evine götürüldüğünde ise tablo değişti. Seramik uzmanı Clare Dunham, mavi beyaz süslemedeki palmiye ağacının bir İngiliz atölyesine ait olamayacağını fark etti.

Desendeki ağaç, ABD'nin Güney Karolina eyaletine özgü bir palmiye türüydü; yanına ise yine bölgede yaşayan turnalar çizilmişti. Bu ayrıntılar, çaydanlığı Staffordshire'dan Amerika'ya göç eden çömlekçi John Bartlam'a bağladı. Bartlam, 1760'ların ortasında Charleston yakınlarındaki Cain Hoy'da kurduğu atölyede Amerika'da bilinen ilk porselen üretimini başlatmıştı.

Bu atölyeden günümüze yalnızca yedi parça ulaştı ve hepsi çay takımlarına ait. Kırık çaydanlık ise aralarındaki tek demlik. Böylece Amerika'da üretilip bugüne kadar ulaşan en eski porselen çaydanlık olarak kayıtlara geçti.

Açık artırmada tokmak 460 bin sterlinde vuruldu

Açık artırmada tokmak 460 bin sterlinde vuruldu

Çaydanlık, 2018'de Woolley and Wallis'in Salisbury'deki açık artırmasına çıkarıldı. Müzayede evi parçanın nadir olduğunu bilse de değerini on binlerce sterlin olarak tahmin etmişti. Teklifler bu rakamı kısa sürede geride bıraktı ve tokmak 460 bin sterlinde vuruldu. Komisyon ve masraflarla birlikte toplam bedel 575 bin sterline ulaştı. Bu tutar bugünün kuruyla yaklaşık 37,5 milyon liraya denk geliyor.

Çaydanlığı, Londralı sanat taciri Rod Jellicoe, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi adına satın aldı. 15 sterline alınan parça böylece ilk fiyatının yaklaşık 38 bin katına el değiştirmiş oldu. Satıcı, çaydanlığın Amerika'ya, yani 'evine' döneceği ve gelecek kuşaklar boyunca halka açık sergileneceği için mutlu olduğunu söyledi.

Bugün Met'in Amerikan bölümünde sergilenen çaydanlık, müzenin koleksiyon sayfasında da yer alıyor. Müzenin kayıtlarına göre Bartlam'ın atölyesi, İngiltere'den getirilen lüks porselenlerle rekabet etmek için kurulmuştu.

Bu girişim, o yıllarda İngiliz üreticileri de tedirgin etmişti. Ünlü çömlekçi Josiah Wedgwood, 1767'de yazdığı bir mektupta Charleston'daki atölyenin Amerika pazarında ciddi bir rakip haline gelebileceğinden duyduğu endişeyi dile getirmişti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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