980 Liraya Aldığı Kırık Çaydanlık 250 Yıllık Çıktı: Müzayedede 37,5 Milyon Liraya Satıldı

Hikaye, 2016'da İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde düzenlenen sıradan bir müzayedede başladı. Güneybatı İngiltere'de yaşayan bir seramik meraklısı, internet üzerinden verdiği 15 sterlinlik teklifle küçük bir çaydanlığı satın aldı. Yaklaşık 9 santimetre yüksekliğindeki parçanın durumu pek iç açıcı değildi: Gövdesi çatlak, kenarları kırıktı. Kapağı kayıptı, sapı ise kırılıp birkaç kez yapıştırılmıştı.

Koleksiyoncu, çaydanlığı 18. yüzyılda Londra yakınlarındaki Isleworth'te üretilen seramiklerden biri sandı. Parça değerlendirilmek üzere Salisbury'deki Woolley and Wallis müzayede evine götürüldüğünde ise tablo değişti. Seramik uzmanı Clare Dunham, mavi beyaz süslemedeki palmiye ağacının bir İngiliz atölyesine ait olamayacağını fark etti.

Desendeki ağaç, ABD'nin Güney Karolina eyaletine özgü bir palmiye türüydü; yanına ise yine bölgede yaşayan turnalar çizilmişti. Bu ayrıntılar, çaydanlığı Staffordshire'dan Amerika'ya göç eden çömlekçi John Bartlam'a bağladı. Bartlam, 1760'ların ortasında Charleston yakınlarındaki Cain Hoy'da kurduğu atölyede Amerika'da bilinen ilk porselen üretimini başlatmıştı.

Bu atölyeden günümüze yalnızca yedi parça ulaştı ve hepsi çay takımlarına ait. Kırık çaydanlık ise aralarındaki tek demlik. Böylece Amerika'da üretilip bugüne kadar ulaşan en eski porselen çaydanlık olarak kayıtlara geçti.