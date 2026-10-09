980 Liraya Aldığı Kırık Çaydanlık 250 Yıllık Çıktı: Müzayedede 37,5 Milyon Liraya Satıldı
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İngiltere'de bir koleksiyoncu, internetten katıldığı bir müzayedede kırık ve kapaksız bir çaydanlığa yalnızca 15 sterlin (yaklaşık 980 lira) verdi. Sıradan bir İngiliz seramiği sanılan parçanın üzerindeki palmiye deseni, uzmanların dikkatini çekti. Yapılan incelemede çaydanlığın 1760'larda Amerika'da üretildiği ve türünün bilinen tek örneği olduğu anlaşıldı. Açık artırmaya çıkan parça, tahminlerin kat kat üzerinde bir fiyatla New York'taki dünyaca ünlü bir müzeye gitti.
Kaynak: Yahoo News UK
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Palmiye deseni çaydanlığın gerçek kimliğini ortaya çıkardı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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