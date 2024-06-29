Zaniolo'dan Galatasaray Taraftarını Kızdıran Hareket: İtalyan Futbolcu İpleri Resmen Kopardı
Zaniolo'dan Galatasaray Taraftarını Kızdıran Hareket: İtalyan Futbolcu İpleri Resmen Kopardı
Galatasaray'ın Şubat 2023'te İtalya Seri A ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'ndan flaş bir hamle geldi. 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
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15 milyon euro bonservis bedeli ödenerek büyük umutlarla transfer edilen Zaniolo, Türkiye'ye veda etmeye oldukça yakın.
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Galatasaray ile Ocak 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan orta saha, geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti.
Villa'nın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alması sonrası İtalyan yıldız, Süper Lig'e dönmeye sıcak bakmadı.
La Gazzetta dello Sport'ta sarı-kırmızılı kulübün Atalanta ile masaya oturduğu ifade edildi. Zaniolo da Instagram hesabında Galatasaray'a dair tüm paylaşımlarını silerek haberi adete desteklemiş oldu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, İtalyan futbolcuya tepki gösterdi.
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İşte Zaniolo'ya gelen yorumlar 👇
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