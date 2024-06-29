Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Hata mı Yaptı? Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodríguez ile Olan Birlikteliği Yeniden Gündem Oldu

Hata mı Yaptı? Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodríguez ile Olan Birlikteliği Yeniden Gündem Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 18:25

Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, Portekiz'in EURO 2024'te Gürcistan ile karşı karşıya geldiği maçın öncesinde tribündeki taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Arjantinli modelin 39 yaşındaki futbolcuyla olan birlikteliği sosyal medyada yine çok konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2016 yılından bu yana birlikteliklerini sürdüren Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez çifti, özel hayatlarıyla bir kez daha gündeme geldi.

2016 yılından bu yana birlikteliklerini sürdüren Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez çifti, özel hayatlarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Portekiz ile boy gösteren Ronaldo'yu yalnız bırakmayan 30 yaşındaki model, samimi tavırlarıyla herkesin dikkatini çekti.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Portekiz ile boy gösteren Ronaldo'yu yalnız bırakmayan 30 yaşındaki model, samimi tavırlarıyla herkesin dikkatini çekti.

Portekiz'in Gürcistan ile kozlarını paylaştığı mücadele öncesinde tribündeki yerini alan Georgina, fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını kırmadı.

Portekiz'in Gürcistan ile kozlarını paylaştığı mücadele öncesinde tribündeki yerini alan Georgina, fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını kırmadı.

Arjantinli isim, herkesle tek tek ilgilendi. 👇

Görüntülerin viral olmasının ardından bu yorum, öne çıkan paylaşımlardan biri oldu. 👇

Görüntülerin viral olmasının ardından bu yorum, öne çıkan paylaşımlardan biri oldu. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tepkiler de gecikmedi. 👇

Tepkiler de gecikmedi. 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Portekizli yıldızın ünlü model Irına Shayk ile beş sene birlikteliği olmuş, 2015 yılında futbola odaklanmak istemesi sebebiyle ilişkisini noktalamıştı.

Portekizli yıldızın ünlü model Irına Shayk ile beş sene birlikteliği olmuş, 2015 yılında futbola odaklanmak istemesi sebebiyle ilişkisini noktalamıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın