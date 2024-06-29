Hata mı Yaptı? Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodríguez ile Olan Birlikteliği Yeniden Gündem Oldu
Hata mı Yaptı? Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodríguez ile Olan Birlikteliği Yeniden Gündem Oldu
Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, Portekiz'in EURO 2024'te Gürcistan ile karşı karşıya geldiği maçın öncesinde tribündeki taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Arjantinli modelin 39 yaşındaki futbolcuyla olan birlikteliği sosyal medyada yine çok konuşuldu.
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2016 yılından bu yana birlikteliklerini sürdüren Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez çifti, özel hayatlarıyla bir kez daha gündeme geldi.
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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Portekiz ile boy gösteren Ronaldo'yu yalnız bırakmayan 30 yaşındaki model, samimi tavırlarıyla herkesin dikkatini çekti.
Portekiz'in Gürcistan ile kozlarını paylaştığı mücadele öncesinde tribündeki yerini alan Georgina, fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını kırmadı.
Arjantinli isim, herkesle tek tek ilgilendi. 👇
Görüntülerin viral olmasının ardından bu yorum, öne çıkan paylaşımlardan biri oldu. 👇
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Tepkiler de gecikmedi. 👇
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Portekizli yıldızın ünlü model Irına Shayk ile beş sene birlikteliği olmuş, 2015 yılında futbola odaklanmak istemesi sebebiyle ilişkisini noktalamıştı.
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