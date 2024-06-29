Portekiz Maçındaki Hatasıyla Dünyanın Diline Düşen Samet Akaydin Kendini Öve Öve Bitiremedi
Portekiz Maçındaki Hatasıyla Dünyanın Diline Düşen Samet Akaydin Kendini Öve Öve Bitiremedi
EURO 2024’te son 16’ya kalmayı A Milli Takım'ın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydin, Milliyet'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonu Yunanistan ekibi Panathianikos'ta geçiren, Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Akaydin, kendisine gelen eleştirilere tepki gösterdi.
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A Milli Takım, EURO 2024'teki ilk sınavında Gürcistan ile karşı karşıya gelmiş, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
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Atılan muhteşem gollerin yanı sıra, Samet Akaydin'in defanstaki kritik hamleleri de maçın öne çıkan anlarından biri olmuş ve herkesin alkışını toplamıştı.
Fakat 30 yaşındaki stoperin kaleci Altay ile Portekiz maçında yaptığı basit hata, şaşkınlık yaratmıştı.
Panathinakos ve Fenerbahçe'de de benzer yanlışları yapan Akaydin, eleştirilere dair konuştu.
Milliyet'e röportaj veren savunmacı, şunları söyledi 👇
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