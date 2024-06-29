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Portekiz Maçındaki Hatasıyla Dünyanın Diline Düşen Samet Akaydin Kendini Öve Öve Bitiremedi

Portekiz Maçındaki Hatasıyla Dünyanın Diline Düşen Samet Akaydin Kendini Öve Öve Bitiremedi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 19:00

EURO 2024’te son 16’ya kalmayı A Milli Takım'ın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydin, Milliyet'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonu Yunanistan ekibi Panathianikos'ta geçiren, Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Akaydin, kendisine gelen eleştirilere tepki gösterdi.

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A Milli Takım, EURO 2024'teki ilk sınavında Gürcistan ile karşı karşıya gelmiş, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

A Milli Takım, EURO 2024'teki ilk sınavında Gürcistan ile karşı karşıya gelmiş, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Atılan muhteşem gollerin yanı sıra, Samet Akaydin'in defanstaki kritik hamleleri de maçın öne çıkan anlarından biri olmuş ve herkesin alkışını toplamıştı.

Atılan muhteşem gollerin yanı sıra, Samet Akaydin'in defanstaki kritik hamleleri de maçın öne çıkan anlarından biri olmuş ve herkesin alkışını toplamıştı.

Fakat 30 yaşındaki stoperin kaleci Altay ile Portekiz maçında yaptığı basit hata, şaşkınlık yaratmıştı.

Fakat 30 yaşındaki stoperin kaleci Altay ile Portekiz maçında yaptığı basit hata, şaşkınlık yaratmıştı.

Panathinakos ve Fenerbahçe'de de benzer yanlışları yapan Akaydin, eleştirilere dair konuştu.

Panathinakos ve Fenerbahçe'de de benzer yanlışları yapan Akaydin, eleştirilere dair konuştu.

Milliyet'e röportaj veren savunmacı, şunları söyledi 👇

Milliyet'e röportaj veren savunmacı, şunları söyledi 👇

'Beni izlemeyen insanlar, bir maçtaki hata ile Yunanistan'daki performansımı yargılıyorlar. Aslında beni hiç izlemiyorlar bile. Benim 12 tane maçta üst düzey oynadığımı bilmiyorlar. Birisi paylaşıyor ve yayılıyor. Böylece algı oluşuyor. Sezonun ilk yarısında 6 maçta oynamışım. 5 maçta galip gelmişsin. Sadece Trabzonspor maçını kaybetmişsin ama algı yapıyorlar. Büyütüyorlar, büyütüyorlar, büyütüyorlar. Fakat alıştım artık mentali kuvvetlendirdim yani. Ondan yana bir sıkıntı yok.'

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