Portekiz Maçındaki Hatasıyla Dünyanın Diline Düşen Samet Akaydin Kendini Öve Öve Bitiremedi

'Beni izlemeyen insanlar, bir maçtaki hata ile Yunanistan'daki performansımı yargılıyorlar. Aslında beni hiç izlemiyorlar bile. Benim 12 tane maçta üst düzey oynadığımı bilmiyorlar. Birisi paylaşıyor ve yayılıyor. Böylece algı oluşuyor. Sezonun ilk yarısında 6 maçta oynamışım. 5 maçta galip gelmişsin. Sadece Trabzonspor maçını kaybetmişsin ama algı yapıyorlar. Büyütüyorlar, büyütüyorlar, büyütüyorlar. Fakat alıştım artık mentali kuvvetlendirdim yani. Ondan yana bir sıkıntı yok.'