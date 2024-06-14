Yusuf Kavaklı'nın Vefatından Nefise'nin Büyük Gafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yusuf Kavaklı'nın Vefatından Nefise'nin Büyük Gafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
14 Haziran Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'in yeni sezonu bugün (14 Haziran) itibariyle başladı. Asıl kadroya girmek için şeflere hünerlerini gösteren yarışmacı adaylarını izlediğimiz ilk bölümde Tunahan Çoban'ın 6 Şubat Hatay depreminde yaşadıklarını anlatması yürekleri burktu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor eski yarışmacısı ve Ekstra yorumcusu Hanzade, Yasin için "Gevşek ve şuursuz" demişti. Finale gidip burada Hanzade'yle canlı yayında yüzleşen Yasin gündem olurken, Hanzade'den yanıt yazılı biçimde geldi.
Bazı Survivor All Star yarışmacıları, dün (13 Haziran) final oyununu izlemeye giderlerken, çakarlı araçla yolculuk ettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşıp gösteriş yapmışlardı. Yasa dışı takılan çakarlar bugün sökülürken, yarışmacılara para cezası verildi.
Survivor All Star'ın büyük finali sonunda geldi çattı ve Ogeday Girişken, 2. kez şampiyon oldu. Ogeday'ın geriden gelmesine rağmen şampiyon olması herkesi şaşırtırken, yakın arkadaşı Poyraz'dan destek geldiği ortaya çıktı.
Survivor All Star'da büyük final geldi çattı ve Ogeday, Nefise'yi 6-2 yenerek şampiyon oldu. All Star'da 2. olarak Nefise, yarışmanın ardından ilk paylaşımını yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2024 All Star dün akşam (13 Haziran) tarihinde büyük finalle sona ererken, 2025 Survivor'ı için şimdiden nasıl bir format olacağı merak konusu oldu. Bu konuda büyük bir iddia ortaya atıldı.
Survivor All Star'ın merakla beklenen büyük finali sonunda dün akşam (13 Haziran) gerçekleşti. Bu büyük gecede heyecan dorukta olurken, en dikkat çeken detaylardan biri Nefise'nin Sema'yı ablasına "Pınar'ı döven kişi" olarak tanıtması oldu.
Nur Viral'in programında dini soruları yanıtlayan ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti. Kavaklı'nın ölümünü programın sunucusu canlı yayında duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sözcü’ye yaptığı açıklamada gündüz kuşağı programları hakkında da yorumlarda bulundu. O tarz yayınlardan hoşlanmadığını belirten Yerlikaya ayrıca bunun basın-yayın özgürlüğüyle de bir alakası olmadığını söyledi. Gündüz kuşağı yapılan bu programların, Ali Yerlikaya'nın açıklaması sonrasında yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışılmaya başlandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın