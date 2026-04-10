article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Yusuf Güney'in Evren Hakkındaki İkonik İddiaları

Yusuf Güney'in Evren Hakkındaki İkonik İddiaları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.04.2026 - 21:35

Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir dijital programda içerisinde yasaklı madde bulunan ‘Ayahuska çayı’na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Katıldığı yayınlarda ağızları açık bırakan açıklamalarda bulunan Güney, astral seyahat yaptığını, Ay’a gidip geldiğini ileri sürmüştü. İşte Yusuf Güney’in evren hakkındaki ikonik iddiaları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, yasaklı maddeye özendirme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, yasaklı maddeye özendirme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, bir program kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. Ayahuska çayı içerisinde bulunan DMT maddesinin yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirtilirken ünlü şarkıcı yasaklı maddeye özendirme suçmalamasıyla tutuklandı. 

Güney, geçmiş hayatında Şanlıurfa’da lahmacun olduğunu, uzaylılar ile tanıştığı ileri sürerek akıllara durgunluk veren pek çok ifade kullanmıştı. X’te ‘@tanik_tr’ isimli hesap Güney’in geçmişte kullandığı sözlerini bir araya getirdi.

Yusuf Güney'in evren hakkında ikonik iddiaları👇🏻

Yusuf Güney'in evren hakkında ikonik iddiaları👇🏻
- Önceki hayatında Urfa’da bir lahmacundum

- İnsanlar Allah ile konuşmayı bilmiyorlar.

- Astral seyahat ile Ay'a gidip geliyorum.

- Bildiklerimin %5'ini konuşursam uyuyamazsınız.

- Buzulların arkasında bir hayat var, orada insan olmayanlar yaşıyor.

- Gelecekte olacak felaketleri önceden görüyorum..

- Uzaylılar ile tanıştım.

- 8 yıldır komada olan Kenan Işık aslında astral seyahatte

- Maddenin etkisindeyken beden, ruhun çıkışına izin vermez!

- Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksi'de bir hatunla beraberim.

Güney'in iddiaları goygoy doğururken bazı kullanıcılar ise gerçekten yaşamış olabileceğini savundu...

Güney'in iddiaları goygoy doğururken bazı kullanıcılar ise gerçekten yaşamış olabileceğini savundu...
Duruşmadan önce ‘sigara dahi kullanmıyorum üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum’ diye beyan vereceksin başka bir şey söyleme gerisini ben halledeceğim diye tembihlediğim müvekkilin duruşma salonunda yankılanan beyanları:

Aslında bu adam birşeyler farketmiş ama theta,durugörü,bilinçaltı temizliği,regresyon vs. tarzı çalışmalara girdiği için başka alemlere karışmış.

Siz siz olun bu çalışmalara girmeyin.

Aile dizilimide buna dahil.

Ben bunların eğitimlerini yıllar önce sırf merakımdan yurtdışından aldım. Asla ama asla önermiyorum kimseye.

Değişik kanallara girip iyice hayatlar mahvoluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Daha önce defalarca yazmıştım. 3. Göz mistik bir organ değil, madde dünyasında yaşanan olayların 'esas sebebini' görme alanıdır. Başımıza gelen olaylar birer sonuçtur, önemli olan sebebi bulabilmektir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın