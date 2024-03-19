Yurt Dışından Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Vize İçin Ev Almaya En Uygun 6 Ülke Hangisi?
Yurt Dışından Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Vize İçin Ev Almaya En Uygun 6 Ülke Hangisi?
Artan enflasyonla yurt içinde yükselen ev fiyatları yurt dışındaki artışı kat be kat aşarken son aylarda yükselişinde frene basmak zorunda kaldı. Ev alarak yatırım yapan kişilerin, yurt içindeki fiyatlar ve kira sınırlaması nedeniyle yurt dışına yönelmesi dikkat çekerken, hangi ülkeler öne çıkıyor, gelin birlikte bakalım.
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Türkiye'de ev fiyatlarının artmasıyla gayrimenkul yatırımlarından parası olan vatandaşların rotası yurt dışı oldu.
Merkez Bankası verilerinde, yurt dışı gayrimenkul yatırım miktarı 2023 yılında yüzde 173 oranında bir artmıştı.
Avrupa'da Portekiz, Yunanistan, İspanya ve Malta gibi ülkelerin 5-10 yıl süreli "Golden Visa" programıyla oturum izni vermesi, bu ülkelerde ev alımlarında etkili oluyor.
Yatırımla Golden Visa veren ülkelere 2019'da Dubai de katılırken, ABD de 800 bin dolar yatırıma, yatırımcı vizesi ve Green Card sunuyor.
Türkiye'de de yabancılara yatırımla oturum ve vatandaşlık programı uygulanırken, Antigua, Dominica, Grenada, St. Kiss and Nevis, St. Lucia, Avusturya, Malta, Vanuatu da bu programları uygulayan ülkeler içinde yer alıyor.
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Türkiye'de konut satışları TÜİK verilerin göre, 2023'te son 10 yılın en düşük seviyesine gerilerken, yabancılara konut satışları da son 1 yılda yüzde 48,1 oranında azaldı.
Türk vatandaşlarının bu ülkelere yönelmelerinde ana etkenin kira olduğunu vurgulayan Bucak, ardından da "döviz odaklı yatırım" olduğunu belirtti.
Yurt dışında gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gerekenlerde şu maddeler de öne çıkıyor:
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