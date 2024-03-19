Yurt Dışından Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Vize İçin Ev Almaya En Uygun 6 Ülke Hangisi?

Türk vatandaşları ise yurt dışından konut almaya başladı. Hem daha iyi getiri, hem de vize programları etkili oldu.

Türkiye'den gayrimenkul için en çok gidilen ülkeler arasında İngiltere, Portekiz, Yunanistan, İspanya, ABD ve BAE öne çıkıyor.