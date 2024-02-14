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Türkiye Pahalı: Vatandaş Yurt Dışında Para Harcadı, Vize İçin Ev Aldı!

Türkiye Pahalı: Vatandaş Yurt Dışında Para Harcadı, Vize İçin Ev Aldı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.02.2024 - 08:46

Vatandaşların yurt dışı seyahat giderlerinin 2023 yılında yüzde 64 oranında artması dikkat çekti. Tüm zamanların zirvesini gören yurt dışı seyahat harcamaları, dolar ve euronun yükselişine rağmen fiyatların daha uygun olduğunun göstergelerinden biri oldu.

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Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı 2023 Aralık "Ödemeler Dengesi İstatistikleri"nde Türklerin yurt dışında yaptığı seyahat harcamaları dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı 2023 Aralık "Ödemeler Dengesi İstatistikleri"nde Türklerin yurt dışında yaptığı seyahat harcamaları dikkat çekti.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, vatandaşların yurt dışı seyahat harcamalarını gösteren 'seyahat giderleri' 2023 yılında 2022'ye göre yüzde 64,2 oranında arttı. 6 milyar 653 milyon dolara çıkan harcamalara, tüm zamanların zirvesi oldu.

2015 yılında 5 milyar 368 milyar dolar olan bu harcama kalemi, sonraki yıllarda döviz kurlarındaki yükselişlerle azaldı.

2015 yılında 5 milyar 368 milyar dolar olan bu harcama kalemi, sonraki yıllarda döviz kurlarındaki yükselişlerle azaldı.

2019 yılında 4 milyar 110 milyon dolara kadar gerileyen harcamalar, 2020'de de pandeminin etkisiyle 1 milyar 40 milyon dolar ile dibe vurdu. 

2021 yükselişe geçerken, 2022'de 4 milyar 53 milyon dolara ulaştı.

Kredi kartlarında da yurt dışı online harcamalar dikkat çekmişti.

Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti olan Bilkent Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da bu durumu sosyal medya hesabında Türkiye'deki fiyatların pahalı olduğu göstergesi olarak paylaşmıştı.

Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti olan Bilkent Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da bu durumu sosyal medya hesabında Türkiye'deki fiyatların pahalı olduğu göstergesi olarak paylaşmıştı.
twitter.com

TÜİK, Ocak'ta sonunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının harcamalarını gösteren turizm giderlerini açıklamıştı.

TÜİK, Ocak'ta sonunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının harcamalarını gösteren turizm giderlerini açıklamıştı.

2023 yılında yurt içindeki vatandaşların yurt dışındaki turizm giderleri yüzde 65,3 oranında artışla 7 milyar 69 milyon dolar olmuştu. Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı da yüzde 52,3 artmıştı. 

TCMB'nin ödemeler dengesi istatistikleri, Dünya Turizm Örgütü göstergelerine göre hesaplandığından TÜİK’ten bir miktar farklılaşıyor.

TCMB verilerinde, vatandaşların yurt dışında "gayrimenkul faaliyetleri" yatırımları da 2023'te yüzde 163,7 oranında artarak 2 milyar 86 milyon dolar ile rekor kırdı.

TCMB verilerinde, vatandaşların yurt dışında "gayrimenkul faaliyetleri" yatırımları da 2023'te yüzde 163,7 oranında artarak 2 milyar 86 milyon dolar ile rekor kırdı.

Ülke alt kırılımlarından incelenince, gayrimenkul yatırımı, 2022'de Yunanistan'a 52 milyon dolar olurken, 2023'te 203 milyon dolara yükseldi. 

Yunanistan, Türklerin gayrimenkul alımı yoluyla oturum, altın vize gibi uygulamalar sağlarken, bunu yapan Portekiz de öne çıkıyor. 2022'de 13 milyon dolar olan Portekiz'e yatırım 2023'te 159 milyon dolar oluyor.

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Türklerin İtalya'ya yönelen doğrudan yatırımları, 26 milyon dolardan 112 milyon dolara yükselirken, İngiltere'ye giden yatırım da 211 milyon dolardan 513 milyon dolara yükseldi.

Türklerin İtalya'ya yönelen doğrudan yatırımları, 26 milyon dolardan 112 milyon dolara yükselirken, İngiltere'ye giden yatırım da 211 milyon dolardan 513 milyon dolara yükseldi.
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