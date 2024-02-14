Türkiye Pahalı: Vatandaş Yurt Dışında Para Harcadı, Vize İçin Ev Aldı!
Türkiye Pahalı: Vatandaş Yurt Dışında Para Harcadı, Vize İçin Ev Aldı!
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Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı 2023 Aralık "Ödemeler Dengesi İstatistikleri"nde Türklerin yurt dışında yaptığı seyahat harcamaları dikkat çekti.
2015 yılında 5 milyar 368 milyar dolar olan bu harcama kalemi, sonraki yıllarda döviz kurlarındaki yükselişlerle azaldı.
Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti olan Bilkent Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da bu durumu sosyal medya hesabında Türkiye'deki fiyatların pahalı olduğu göstergesi olarak paylaşmıştı.
TÜİK, Ocak'ta sonunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının harcamalarını gösteren turizm giderlerini açıklamıştı.
TCMB verilerinde, vatandaşların yurt dışında "gayrimenkul faaliyetleri" yatırımları da 2023'te yüzde 163,7 oranında artarak 2 milyar 86 milyon dolar ile rekor kırdı.
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Türklerin İtalya'ya yönelen doğrudan yatırımları, 26 milyon dolardan 112 milyon dolara yükselirken, İngiltere'ye giden yatırım da 211 milyon dolardan 513 milyon dolara yükseldi.
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