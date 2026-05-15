Yoğun Bakıma Alınan Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama

Esra Demirci - TV Editörü
15.05.2026 - 19:03

Türk sinemasının ünlü simalarından Kadir İnanır'ın aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Habertürk'ün haberine göre 77 yaşındaki Kadir İnanır derhal yoğun bakıma alınırken hayat arkadaşı Jülide Kural'dan aktörün sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Yeşilçam'ın sevilen ismi Kadir İnanır'dan korkutan haber geldi. Habertürk'ün haberine göre 77 yaşındaki aktör hastaneye kaldırıldı.

Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre, sağlık durumu bir süredir yakından takip edilen usta oyuncu Kadir İnanır gece saatlerinde rahatsızlandı. Yakınlarının durumu fark etmesinin ardından İnanır’ın vakit kaybetmeden Beşiktaş’ta bulunan bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Doktorların hastanede yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım servisinde gözlem altına alınan İnanır’ın sağlık durumunun dikkatle takip edildiği belirtildi. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının yaşadığı rahatsızlık sevenlerini endişelendirdi.

Öte yandan Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural da konuya ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, ünlü aktörün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

İsmail Bayrak'ın haberine göre Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlığı hakkında “Kadir üşütmüş maalesef, ciğerlerinde enfeksiyon gelişmiş. Şimdi daha iyi ama doktorları yakın takip için yoğun bakımda tutuyor. En büyük düşmanı sigara, umarım bu son olur ve bırakır.” ifadelerini kullandı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
