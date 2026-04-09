Yıldız Argun'suz Yasak Elma! Yeniden Ekranlara Dönecek Olan Yasak Elma'da Eda Ece'den Şaşırtan Haber

Merakla beklenen 'Düğünümüz Var' dizisi, sadece Eda Ece ile değil, kadrosundaki diğer dev isimle de dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin başrolünde Ece’ye, Türk sinema ve televizyonunun usta oyuncusu Binnur Kaya eşlik edecek. İki dev ismi bir araya getiren proje, güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilmeye başlandı. Sinema dünyasındaki başarılarını televizyon ekranlarına taşımaya hazırlanan Polat Yağcı'nın bu yeni hamlesi, izleyiciye sıcak bir aile hikayesi sunmayı hedefliyor. Hazırlık aşaması devam eden dizi, Eda Ece hayranları için Yasak Elma sonrası bambaşka bir serüvenin kapılarını aralayacak.