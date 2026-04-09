Yıldız Argun'suz Yasak Elma! Yeniden Ekranlara Dönecek Olan Yasak Elma'da Eda Ece'den Şaşırtan Haber

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2026 - 00:01

Televizyon dünyasının fenomen yapımlarından Yasak Elma'nın yeniden çekilmesi gündeme gelirken, dizinin yıldız ismi Eda Ece'den şaşırtıcı bir haber geldi. Başarılı oyuncu, eski dizisine dönmek yerine yeni bir projeyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Yasak Elma dizisinin yeniden çekilmesi için hazırlıklar sürerken, izleyicileri üzecek bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Dizinin simge isimlerinden biri haline gelen Eda Ece’nin, projenin yeni döneminde kadroda yer almayacağı kesinleşti. Uzun süredir merakla beklenen 'Yıldız Argun' karakterinin akıbeti, ünlü oyuncunun rotasını başka bir projeye kırmasıyla netlik kazanmış oldu.

Eda Ece, gelen teklifleri değerlendirdiği süreçte kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek tercihini farklı bir yapımdan yana kullandı. Ünlü oyuncu, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği ve Poll Films imzası taşıyan 'Düğünümüz Var' isimli aile komedisinde başrolü oynamaya karar verdi.

Yasak Elma ekibiyle yaptığı görüşmelerin ardından yeni bir heyecan aradığını ifade eden başarılı ismin bu kararı, dizi dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Merakla beklenen 'Düğünümüz Var' dizisi, sadece Eda Ece ile değil, kadrosundaki diğer dev isimle de dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin başrolünde Ece’ye, Türk sinema ve televizyonunun usta oyuncusu Binnur Kaya eşlik edecek. İki dev ismi bir araya getiren proje, güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilmeye başlandı. Sinema dünyasındaki başarılarını televizyon ekranlarına taşımaya hazırlanan Polat Yağcı'nın bu yeni hamlesi, izleyiciye sıcak bir aile hikayesi sunmayı hedefliyor. Hazırlık aşaması devam eden dizi, Eda Ece hayranları için Yasak Elma sonrası bambaşka bir serüvenin kapılarını aralayacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
