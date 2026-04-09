Cübbesini Giydi: Kızılcık Şerbeti’nin Genç Oyuncusu Avukat Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.04.2026 - 21:48

Kızılcık Şerbeti dizisi, yayınlandığı günden bu yana hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Dizide yer alan genç isimler de zaman zaman başarılarıyla dikkat çekiyor. Bu kez öne çıkan gelişme, dizinin sevilen oyuncularından birinin kariyerine dair oldu. Oyunculuk dışında farklı bir alanda daha ilerleyen isim, önemli bir adım attı. Uzun süredir devam eden eğitim sürecinin ardından hedeflerine ulaştı ve avukat oldu. Gelin detaylara geçelim…

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, eğitim hayatıyla ilgili önemli bir eşiği geride bıraktı.

Hukuk fakültesinden mezun olan oyuncu, staj sürecini de tamamladı. Bu sürecin ardından avukatlık ruhsatını almaya hak kazandı. İstanbul Barosu’na bağlı olarak mesleğe ilk adımını attı. Türkmen, cübbesini giydiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Takipçileri ve sevenleri oyuncuya tebrik mesajları yazdı. Oyunculuk kariyerinin yanında hukuk alanında ilerlemesi dikkat çekti. Hem set temposunu hem de eğitim hayatını birlikte yürüterek bu dengeyi kurabilmesi birçok kişi tarafından takdir edildi.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
