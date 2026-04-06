Yerinde Bir Dokunuş: Burun Estetiği Yaptıran Bir Kadının Değişimi Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2026 - 15:54

Burun estetiği artık çok yaygın. Gelişen tıp teknikleri ile bu operasyonlar oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyorlar. Sosyal medyanın ve 'kusursuz profil' algısının bu yaygınlaşmada payı büyük. Fakat durum böyle olunca, operasyon bir modaya döndü ve bazen gözle göülmeyecek farklı için bile burun operasyonu yaptırılabiliyor. 

Bir kadının yaptırdığı burun estetiği sosyal medyada viral oldu. Normalde herkesi ikiye bölen değişimlerden sonra, sonucun güzelliği konusunda neredeyse herkes hemfikir oldu.

Peki bir burun estetiğinin güzel ve gerekli olup olmadığını belirleyen faktörler neler?

  • Sağlıklı Nefes: Estetik değişim, nefes kalitesini bozmamalı. Aksine varsa nefes darlığı, deviasyon gibi fonksiyonel sorunları çözmelidir.

  • Yüz Orantısı: Burun tek başına değil, alın, çene ve elmacık kemikleriyle uyumlu olmalıdır. Örneğin geniş bir yüze çok küçük bir burun yapmak 'gereksiz' ve yapay bir duruşa sebep olur.

  • Karakterin Korunması: En güzel burun, kişinin yüz ifadesini tamamen değiştirmeyen ve 'estetikliyim' diye bağırmayan, doğal dokusunu koruyan burundur.

  • Kalıcı Motivasyon: Müdahale, geçici moda akımları için değil, kişinin uzun süredir devam eden belirgin bir şekil bozukluğunu veya özgüven problemini gidermek için yapılmalıdır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
