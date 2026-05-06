Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yeni Müzik Alarmı: Hiç Konser Vermeden Ünlenen Slayyyter!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
06.05.2026 - 19:01

Dijital dünyanın müzik sektörünü nasıl altüst ettiğinin en net kanıtlarından biri Slayyyter. Henüz hiçbir sahnede ter dökmeden tamamen bilgisayar başında kendi kitlesini yaratan bir isim. Gerçek adıyla Catherine. 

Parlak kulüp ışıklarının, aşırı doz autotune vokallerin arkasında aslında kim var?

Şöhreti sahnede değil, kendi odasında başladı.

Müzik kariyeri devasa stüdyolarda veya canlı performanslarda başlamadı. Şarkılarını odasında kaydedip SoundCloud'a yükleyerek internet üzerinden kendi dünyasını kurdu. Sahnede tek bir şarkı bile söylemeden dijital ortamda viral olmayı başardı.

Aslında kendisi eski bir fan hesabı yöneticisiydi.

Popüler kültürü bu kadar iyi manipüle edebilmesinin net bir sebebi var. Yıllarca bu dünyanın tam kalbindeydi. Geçmişte azılı bir One Direction ve Fifth Harmony hayranıydı. Twitter'da '@harrys_anaconda' gibi isimlerle anonim fan hesapları yönetiyordu.

Şöhret olmadan çooook önce Missouri'de bir kuaför salonunda çalışıyordu.

Bugün o sınır tanımaz, lüks imajına bakıp doğuştan bir yıldız olduğunu düşünebilirsin. Oysa şöhreti yakalamadan hemen önce Missouri'de küçük bir kuaför salonunda resepsiyonist olarak telefonlara bakıyordu.

"Mine" ve Sevgililer Günü tesadüfü. Tesadüf mü gerçekten?

2019'daki bağımsız mixtape döneminde adını duyurduğu ilk büyük şarkılardan biri 'Mine'dı. Bu şarkının çıkış tarihi öylesine seçilmedi. Tam 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınlandı. O dönemki tamamen platin sarısı saçlı internet kızı imajının en akıllıca hamlelerinden biriydi.

Ayesha Erotica ve silinen ilk kayıtlardan bahsedelim.

Kariyerinin en başlarında SoundCloud'a yüklediği ama sonradan sildiği 'Swimming Pool' gibi bir sürü amatör kaydı var. O dönem işlerin rengi, internetin bir diğer efsanevi gizemli prodüktörü Ayesha Erotica ile tanışınca değişti. Ayesha ona 'BFF' şarkısının altyapısını gönderdi ve Slayyyter'ın bugün bildiğimiz müzikal kimliği o gün tam anlamıyla oturdu.

Troubled Paradise albümünde bir şeyler gizledi. Biz bulduk bile!

2021 çıkışlı ilk resmi stüdyo albümü Troubled Paradise, sadece 2010'lar başı popuna bir saygı duruşu değil. Slayyyter bu albümün hem sözlerine hem de görsel dünyasına bolca The Wizard of Oz (Oz Büyücüsü) referansı gizledi. Kendi kimliğini bulma sürecini Dorothy'nin hikayesi üzerinden kurguladı.

Albümün dikkat çeken şarkısı "Serial Killer" ve şarkıyı ilginç hale getiren bir detay var.

Yine Troubled Paradise albümünde yer alan 'Serial Killer' şarkısını dinlerken taze bir kayıt olduğunu düşünebilirsin. Ancak bu şarkı Slayyyter'ın lise yıllarında, müzik yapmaya ilk başladığı zamanlarda yazdığı en eski metinlerinden biri. Yıllar sonra çekmeceden çıkarıp albümün ruhuna uygun hale getirdi.

Bir albümünde 200'den fazla şarkı çöpe gitti. Hollywood yüzünden!

2023 yılında çıkan ve tamamen Hollywood şöhretiyle, Los Angeles'ın sahte yüzüyle dalga geçen bir albümü için çok ciddi bir mesai harcadı. Albümün son haline karar vermeden önce tam 200'e yakın şarkı yazıp kaydetti. Yani o dinlediğimiz keskin techno ve electroclash altyapılı işler, devasa bir elemenin sonucu.

Mart 2026'da yayımladığı "WOR$T GIRL IN AMERICA" albümü büyük ses getirdi ve hatta Coachella'da sahne aldı!

Mart 2026'da yayınladığı en yeni albümü Worst Girl in America ile punk ve house müzik sularına daha sert bir geçiş yaptı. Bu albümün klipleri sadece estetik karelerden ibaret değil. Dikkatli izleyenler için kliplerin içine, en sevdiği oyuncu olan Brittany Murphy'ye ve kült film Donnie Darko'ya dair küçük görsel mesajlar (easter egg'ler) yerleştirdi. ayrıca Pitchfork ona 8.2 puan vermiş.

Catherine ile ilk yüzleşmesini yapmış oldu.

Worst Girl in America aslında bir veda projesi olarak başladı. Önceki albümlerde gerçek ismini sır gibi saklıyor, ailesini basından uzak tutmak için sahte soyisimler kullanıyordu. Fakat müziği bırakmayı düşündüğü bu son projede o maskeyi tamamen indirdi. En savunmasız hissettiği dönemde dinleyicisine Slayyyter olarak değil, ilk defa Catherine olarak seslendi.

Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
