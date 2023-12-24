Görüş Bildir
Haberler
Video
Yaşıtlarının Eğlendiği Partide Garsonluk Yapan Gençlerin Paylaşımı Uzun Uzun Düşündürdü

Yaşıtlarının Eğlendiği Partide Garsonluk Yapan Gençlerin Paylaşımı Uzun Uzun Düşündürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 20:49

İçerik Devam Ediyor

Son yıllarda gelir eşitsizliğinin geldiği nokta özellikle gençleri etkiledi. Birçok genç okula devam etmek ya da çalışmak arasında seçim yapmak zorunda kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yaşıtlarının eğlendiği bir partide çalışmak zorunda olan iki genç o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yaşıtlarının eğlendiği bir partide çalışmak zorunda olan iki genç o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Yaşıtlarımız partide eğlenirken onlara hizmet eden olmak koyuyor işte." notuyla paylaştıkları o video, birçok insanın uzun uzun düşünmesine sebep oldu.

"Yaşıtlarımız partide eğlenirken onlara hizmet eden olmak koyuyor işte." notuyla paylaştıkları o video, birçok insanın uzun uzun düşünmesine sebep oldu.

İşte o video;

Benzer durumları yaşayan gençlerin yorumları da yüreklere dokundu;

Benzer durumları yaşayan gençlerin yorumları da yüreklere dokundu;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
78
28
11
7
3
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Salgın Hastalık

Bırakın bu fukara edebiyatını, yersiz dramayı. İşini yap. O gençler senin durumunun sorumlusu değil. Acındırma kendini... Dik dur... Çalışacaksın, biriktirec... Devamını Gör

Söyledim gitti

Ne ilgisi var... Alın terinle paranı kazanıyorsun işte. Kazandığın parayla gider sen de bir başka mekanda eylenirsin, sana hizmet ederler. Tutup da birileri ... Devamını Gör

Mert syl

gençler kapitalist düzeni daha yeni fark etmişler. birileri eğlenirken birileride çalışacak tabiiki.