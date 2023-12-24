Yaşıtlarının Eğlendiği Partide Garsonluk Yapan Gençlerin Paylaşımı Uzun Uzun Düşündürdü

Son yıllarda gelir eşitsizliğinin geldiği nokta özellikle gençleri etkiledi. Birçok genç okula devam etmek ya da çalışmak arasında seçim yapmak zorunda kaldı.
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Yaşıtlarının eğlendiği bir partide çalışmak zorunda olan iki genç o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
"Yaşıtlarımız partide eğlenirken onlara hizmet eden olmak koyuyor işte." notuyla paylaştıkları o video, birçok insanın uzun uzun düşünmesine sebep oldu.
İşte o video;
Benzer durumları yaşayan gençlerin yorumları da yüreklere dokundu;
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Bırakın bu fukara edebiyatını, yersiz dramayı. İşini yap. O gençler senin durumunun sorumlusu değil. Acındırma kendini... Dik dur... Çalışacaksın, biriktirec... Devamını Gör
Ne ilgisi var... Alın terinle paranı kazanıyorsun işte. Kazandığın parayla gider sen de bir başka mekanda eylenirsin, sana hizmet ederler. Tutup da birileri ... Devamını Gör
gençler kapitalist düzeni daha yeni fark etmişler. birileri eğlenirken birileride çalışacak tabiiki.