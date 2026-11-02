Yaşar Usta Münir Özkul'un Oğlu Meğer Kanada'da Yaşıyormuş: Ferdi Özkul'un Yaptığı İş Gündem Oldu!
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Hababam Sınıfı'nın Kel Mahmut'u, Bizim Aile'nin Yaşar Usta'sı olarak hafızalara kazınan Münir Özkul, aradan yıllar geçmesine rağmen sevenlerinin gönlündeki yerini koruyor. Usta oyuncunun beyaz perdedeki babacan karakterleri kadar kameralardan uzak tuttuğu ailesi de bugün yeniden merak konusu. Özellikle ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ferdi Özkul'un babasının izinden gitmeyip Türkiye'den kilometrelerce uzakta kurduğu hayat, duyanları şaşırttı.
Kaynak: Sabah
Münir Özkul, Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı olmadan önce yıllarca tiyatro sahnesinde pişti.
Kamera önünde babacan Yaşar Usta olan Münir Özkul, özel hayatında dört kez evlendi.
Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul, oyunculuğu değil mutfağı seçip Kanada'da hayat kurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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