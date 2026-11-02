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Yaşar Usta Münir Özkul'un Oğlu Meğer Kanada'da Yaşıyormuş: Ferdi Özkul'un Yaptığı İş Gündem Oldu!

Yaşar Usta Münir Özkul'un Oğlu Meğer Kanada'da Yaşıyormuş: Ferdi Özkul'un Yaptığı İş Gündem Oldu!

Yeşilçam
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 15:11
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Hababam Sınıfı'nın Kel Mahmut'u, Bizim Aile'nin Yaşar Usta'sı olarak hafızalara kazınan Münir Özkul, aradan yıllar geçmesine rağmen sevenlerinin gönlündeki yerini koruyor. Usta oyuncunun beyaz perdedeki babacan karakterleri kadar kameralardan uzak tuttuğu ailesi de bugün yeniden merak konusu. Özellikle ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ferdi Özkul'un babasının izinden gitmeyip Türkiye'den kilometrelerce uzakta kurduğu hayat, duyanları şaşırttı.

Kaynak: Sabah

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Münir Özkul, Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı olmadan önce yıllarca tiyatro sahnesinde pişti.

Münir Özkul, Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı olmadan önce yıllarca tiyatro sahnesinde pişti.

1925'te İstanbul'da dünyaya gelen Münir Özkul, sahneyle henüz lise yıllarında tanıştı ve 1940'ta Bakırköy Halkevi'nin oyunlarında ilk kez seyirci karşısına çıktı. Profesyonel kariyerine 1948'de Aşk Köprüsü oyunuyla adım atan usta isim, Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinden İstanbul Şehir Tiyatroları'na ve Ankara Devlet Tiyatrosu'na uzanan yolculuğunda sağlam bir tiyatro birikimi edindi. Bu birikimi 1970'lerde Ertem Eğilmez filmlerine taşıdığında ise Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sıyla bir kuşağın en sevilen öğretmeni haline geldi.

Kamera önünde babacan Yaşar Usta olan Münir Özkul, özel hayatında dört kez evlendi.

Kamera önünde babacan Yaşar Usta olan Münir Özkul, özel hayatında dört kez evlendi.

Mahmut Hoca'nın ardından Bizim Aile'nin Yaşar Usta'sıyla da izleyicinin gönlüne taht kuran Özkul, Adile Naşit'le oluşturduğu unutulmaz ikiliyle Yeşilçam'ın aile filmlerine damga vurdu. Beyaz perdedeki bu sıcak aile tablosunun aksine sanatçının özel hayatı oldukça hareketliydi ve usta oyuncu hayatı boyunca dört kez nikah masasına oturdu.

İlk eşi Şadan Özkul Işık'tan Ferdi ve Hayriye adında iki çocuğu olan Özkul, oyuncu Suna Selen'le yaptığı ikinci evlilikten de kızı Güner'i kucağına aldı. 1974'teki kısa süren üçüncü evliliğinin ardından sanatçının son eşi kendisinden 25 yaş küçük Umman Özkul oldu ve Umman Hanım, usta oyuncunun KOAH ve demansla geçen son yıllarında da yanından ayrılmadı.

Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul, oyunculuğu değil mutfağı seçip Kanada'da hayat kurdu.

Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul, oyunculuğu değil mutfağı seçip Kanada'da hayat kurdu.

Babasının son yıllarında yanında olan Umman Özkul'a en içten teşekkür, Ocak 2018'deki cenazede ilk evlilikten dünyaya gelen oğul Ferdi Özkul'dan geldi. Babasını son yolculuğuna uğurlamak için Kanada'dan gelen Ferdi Özkul, törende yalnızca 'Benim söyleyeceğim bir şey var, Umman Hanım'a teşekkür ediyorum.' demekle yetinmişti.

Babasının aksine sanat dünyasına hiç yönelmeyen Ferdi Özkul'un Ottawa'da yaşadığı ve uzun yıllardır aşçılıkla ilgilendiği biliniyor. Haberlere göre Ferdi Özkul bugün Ottawa'da altı restoran işletiyor, ancak restoranların adları ve işletmelere dair ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmış değil. Yeşilçam'ın Yaşar Usta'sının oğlu olmasına rağmen kamera önü yerine mutfağı seçen Ferdi Özkul, babasının sinema mirasından uzakta kendi yolunu çizmeyi tercih etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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