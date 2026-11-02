Yaşar Usta Münir Özkul'un Oğlu Meğer Kanada'da Yaşıyormuş: Ferdi Özkul'un Yaptığı İş Gündem Oldu!

Mahmut Hoca'nın ardından Bizim Aile'nin Yaşar Usta'sıyla da izleyicinin gönlüne taht kuran Özkul, Adile Naşit'le oluşturduğu unutulmaz ikiliyle Yeşilçam'ın aile filmlerine damga vurdu. Beyaz perdedeki bu sıcak aile tablosunun aksine sanatçının özel hayatı oldukça hareketliydi ve usta oyuncu hayatı boyunca dört kez nikah masasına oturdu.

İlk eşi Şadan Özkul Işık'tan Ferdi ve Hayriye adında iki çocuğu olan Özkul, oyuncu Suna Selen'le yaptığı ikinci evlilikten de kızı Güner'i kucağına aldı. 1974'teki kısa süren üçüncü evliliğinin ardından sanatçının son eşi kendisinden 25 yaş küçük Umman Özkul oldu ve Umman Hanım, usta oyuncunun KOAH ve demansla geçen son yıllarında da yanından ayrılmadı.