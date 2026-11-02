Kemal Sunal'la Kibar Feyzo ve Şabaniye'de Oynamıştı: Usta Oyuncu Şimdi Oğlu Ali Sunal'ın Şaban Filminde!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kemal Sunal'ın 1977 yapımı unutulmaz komedisi Şabanoğlu Şaban'ın devam filmi Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban, kadrosuna katılan usta isimle sinemaseverleri heyecanlandırdı. Yıllar önce Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinde Kemal Sunal'la aynı karede yer alan Erdal Özyağcılar, bu kez onun oğlu Ali Sunal'la aynı sette buluşmaya hazırlanıyor. Usta oyuncunun filmde hayat vereceği karakter de ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Erdal Özyağcılar, Kibar Feyzo'dan Şabaniye'ye kadar pek çok filmde Kemal Sunal'la birlikte oynamıştı.
Ali Sunal'ın başrolde olduğu Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban'da Erdal Özyağcılar Hiddet Paşa olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın