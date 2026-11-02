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Kemal Sunal'la Kibar Feyzo ve Şabaniye'de Oynamıştı: Usta Oyuncu Şimdi Oğlu Ali Sunal'ın Şaban Filminde!

Kemal Sunal'la Kibar Feyzo ve Şabaniye'de Oynamıştı: Usta Oyuncu Şimdi Oğlu Ali Sunal'ın Şaban Filminde!

Yeşilçam
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 07:22 Son Güncelleme: 02.11.2026 - 07:26
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Kemal Sunal'ın 1977 yapımı unutulmaz komedisi Şabanoğlu Şaban'ın devam filmi Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban, kadrosuna katılan usta isimle sinemaseverleri heyecanlandırdı. Yıllar önce Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinde Kemal Sunal'la aynı karede yer alan Erdal Özyağcılar, bu kez onun oğlu Ali Sunal'la aynı sette buluşmaya hazırlanıyor. Usta oyuncunun filmde hayat vereceği karakter de ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Erdal Özyağcılar, Kibar Feyzo'dan Şabaniye'ye kadar pek çok filmde Kemal Sunal'la birlikte oynamıştı.

Erdal Özyağcılar, Kibar Feyzo'dan Şabaniye'ye kadar pek çok filmde Kemal Sunal'la birlikte oynamıştı.

1948'de Bursa'nın İznik ilçesinde doğan 78 yaşındaki Erdal Özyağcılar, 1960'ların ortasından bu yana sahnede ve kamerada olan, Şehir Tiyatroları'ndan emekli bir usta. Televizyon izleyicisinin gönlündeki yerini ise Bizimkiler, Yabancı Damat ve Yasak Elma'daki Hasan Ali gibi rollerle sağlamlaştırdı. Sinemadaki en kıymetli sayfalarından biri de Kemal Sunal'la paylaştığı filmler oldu; Özyağcılar, 1978'de Kibar Feyzo ve Çöpçüler Kralı'nda, 1984'te de Postacı ve Şabaniye'de usta komedyenle aynı kadroda yer aldı.

Sunal ailesiyle bağı yalnızca bu filmlerle sınırlı kalmadı. Özyağcılar daha önce Poll Films imzalı Şampiyonlar – Satrancın Gizemli Taşları filminde Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'la da çalışmış, bu birliktelikten duyduğu mutluluğu dile getirmişti. Usta oyuncu şimdi aynı ailenin bir başka ferdiyle, Ali Sunal'la yan yana gelecek.

Ali Sunal'ın başrolde olduğu Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban'da Erdal Özyağcılar Hiddet Paşa olacak.

Ali Sunal'ın başrolde olduğu Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban'da Erdal Özyağcılar Hiddet Paşa olacak.

Usta oyuncunun yolunu Sunal ailesiyle bir kez daha kesiştiren proje, eylül ayında ilk kez duyurulduğunda büyük ilgi görmüştü. Şabanoğlu Şaban'ın devam filmi olarak hazırlanan Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban, hikâyeyi bu kez ikinci kuşak Şaban üzerinden anlatacak ve babasının efsaneleşen karakterinin izinden giden Ali Sunal başrolü üstlenecek. Arzu Film ile Poll Films ortaklığında çekilecek filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor; 1977'deki ilk film de Ertem Eğilmez yönetiminde yine Arzu Film tarafından çekilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Erdal Özyağcılar filmde Hiddet Paşa karakterine hayat verecek, ekibin okuma provası da 2 Kasım'da yapılıyor. Kadrodaki diğer isimler henüz açıklanmadı, filmin vizyon tarihine dair de resmi bir duyuru yapılmış değil. Kemal Sunal'la aynı karelerde büyüyen izleyiciler içinse babanın ardından oğulla da aynı filmde buluşacak bir Yeşilçam ustasını izlemek şimdiden ayrı bir merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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