Kemal Sunal'la Kibar Feyzo ve Şabaniye'de Oynamıştı: Usta Oyuncu Şimdi Oğlu Ali Sunal'ın Şaban Filminde!

1948'de Bursa'nın İznik ilçesinde doğan 78 yaşındaki Erdal Özyağcılar, 1960'ların ortasından bu yana sahnede ve kamerada olan, Şehir Tiyatroları'ndan emekli bir usta. Televizyon izleyicisinin gönlündeki yerini ise Bizimkiler, Yabancı Damat ve Yasak Elma'daki Hasan Ali gibi rollerle sağlamlaştırdı. Sinemadaki en kıymetli sayfalarından biri de Kemal Sunal'la paylaştığı filmler oldu; Özyağcılar, 1978'de Kibar Feyzo ve Çöpçüler Kralı'nda, 1984'te de Postacı ve Şabaniye'de usta komedyenle aynı kadroda yer aldı.

Sunal ailesiyle bağı yalnızca bu filmlerle sınırlı kalmadı. Özyağcılar daha önce Poll Films imzalı Şampiyonlar – Satrancın Gizemli Taşları filminde Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'la da çalışmış, bu birliktelikten duyduğu mutluluğu dile getirmişti. Usta oyuncu şimdi aynı ailenin bir başka ferdiyle, Ali Sunal'la yan yana gelecek.