'Yarı Zamanlı Başkan' Çıkışı Sonrası Erdoğan ve İmamoğlu'nun İzin Süreleri Kıyaslandı: Kim Fazla İzin Yaptı?
'Yarı Zamanlı Başkan' Çıkışı Sonrası Erdoğan ve İmamoğlu'nun İzin Süreleri Kıyaslandı: Kim Fazla İzin Yaptı?
Geçtiğimiz hafta AK Parti'nin İstanbul adayı olarak Murat Kurum'un ismini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kullandığı izinler üzerinden gönderme yaparak 'Yarı zamanlı başkan' ifadesini kullanmıştı.
Erdoğan'ın konuşması sonrası İBB Başkanlığı yaptığı dönemde kaç gün izin kullandığı merak konusu olurken, Erdoğan ve İmamoğlu'nun yıllık izin bilgileri paylaşıldı.
Kaynak: 10Haber
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB adaylığına olarak Murat Kurum'u gösterirken, Ekrem İmamoğlu'na 'yarı zamanlı başkan' diyerek 'Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehir. İstanbul’a hizmet için önce bu şehre âşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullular’a adayacaksınız. Diğer türlü geriye gitme, durma, duraklama ve çökme kaçınılmazdır' ifadelerini kullanmıştı.
Yapılan açıklama sonrası halihazırda 4 yıl 6 aydır görev yapan İmamoğlu ve 1994-1998 yılları arasında İBB Başkanı olarak görev yapan Erdoğan'ın kullandığı izinler merak konusu olmuştu.
10Haber'de yer alan bilgiye göre, 27 Haziran 2019'da göreve başlayan Ekrem İmamoğlu, 4 yıl 6 ay 13 günlük görev süresi boyunca, 2019’da 29, 2020’de 29, 2021’de 25, 2022’de 50, 2023’te 68 gün olmak üzere toplam 201 gün izin yaptı.
İmamoğlu’nun 201 günlük izin süresinin 12’si Covid-19 raporu, 19’u yurt dışı görev izni, 118’i yurt içi görev izniydi. İmamoğlu’nun yalnızca 52 gün yıllık izin kullandığı görülüyor.
İBB'deki görevine 27 Mart 1994’te başlayan ve 6 Kasım 1998'de aldığı hapis cezası nedeniyle görevine son verilen Erdoğan'ın ise 4 yıl 7 ay 10 gün görev süresi olduğu görülüyor. Erdoğan'ın görev yaptığı süre boyunca kullandığı izinler ise şu şekilde: 1994 yılında 14, 1995 yılında 65, 1996 yılında 73, 1997’de 76, 1998’de 74 gün olmak üzere toplam 302 gün
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302 günlük toplan izin süresinin 135’inde yıllık izin kullandığı görülen Erdoğan'ın 7 gün mazeret, 21 gün rapor, toplam 139 gün de görevli olduğu görülüyor.
Sonuç olarak görev süreleri neredeyse aynı olan iki lider arasında yapılan kıyasta Erdoğan'ın 101 gün daha fazla izin kullandığı ortaya çıktı.
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