Tırnakların Neden Kırılıyor? Salona Gitmeden Tırnaklarına İyi Bakmanın Yolları
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Kırılan, soyulan ve incelmiş tırnaklar tek bir nedene bağlı değil! Yoğun kimyasal çıkarıcılar, sert mekanik işlemler, nem kaybı ve günlük koşuşturmaca tırnak sağlığını doğrudan etkiliyor.
İşte tırnaklarını koruyarak kusursuz bir görünüme kavuşturacak o adımlar 👇
Tırnak kırılması tek nedene bağlı değil.
Tırnağı yormadan güzelleştirmek mümkün.
Hem bakım hem renk, ikisi bir arada!
Tırnak yapına göre seçim yap.
Haftalarca kalıcı görünüm isteyenlere...
Zamanı kısıtlı olanlara...
Çıkarma aşaması da bakımın bir parçası!
Rutinin son dokunuşu: Kütikül ve tırnak eti bakımı!
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