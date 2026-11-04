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Tırnakların Neden Kırılıyor? Salona Gitmeden Tırnaklarına İyi Bakmanın Yolları

Tırnakların Neden Kırılıyor? Salona Gitmeden Tırnaklarına İyi Bakmanın Yolları

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Onedio Content - Onedio Editörü
04.11.2026 - 10:01
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Kırılan, soyulan ve incelmiş tırnaklar tek bir nedene bağlı değil! Yoğun kimyasal çıkarıcılar, sert mekanik işlemler, nem kaybı ve günlük koşuşturmaca tırnak sağlığını doğrudan etkiliyor. 

İşte tırnaklarını koruyarak kusursuz bir görünüme kavuşturacak o adımlar 👇

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Tırnak kırılması tek nedene bağlı değil.

Tırnak kırılması tek nedene bağlı değil.

Tırnaklarının sürekli soyulup kırılmasından şikayetçiysen suçlu sadece genetik olmayabilir. Sık uygulanan aseton, sert törpüleme işlemleri, nemsizlik ve gün boyu maruz kalınan mekanik baskılar tırnak katmanlarını zayıflatır. Çözüm ise tek bir mucize üründe değil, adımları doğru kurgulanmış dengeli bir tırnak bakım rutininde saklı.

Tırnağı yormadan güzelleştirmek mümkün.

Tırnağı yormadan güzelleştirmek mümkün.

ohora’nın tırnak dünyasına getirdiği en büyük yenilik, estetik için tırnak sağlığından ödün vermemek. Marka, yarı kürlenmiş (semi-cured) gerçek jel teknolojisiyle uzun saatler süren zahmetli jel uygulamalarını ev konforunda dakikalara sığdırıyor. Tırnağın doğal yapısını hırpalamayan bu yaklaşım, rutinin her anında tırnağa saygı duyuyor.

Hem bakım hem renk, ikisi bir arada!

Hem bakım hem renk, ikisi bir arada!

Güçlendirici sürünce renksiz kalmaktan, renkli oje sürünce bakım yapamamaktan sıkıldın mı? ohora’nın renkli tırnak güçlendirici formülü tam olarak bu ikilemi ortadan kaldırıyor. Vegan içeriğindeki peptit, buğday proteini ve gül suyu ile tırnak yapısını desteklerken yarı şeffaf zarif bir renk kazandırıyor. Lamba gerektirmeden kendi kendine kuruyan ürün, 7 güne kadar kalıcılık sağlıyor.

Tırnak yapına göre seçim yap.

Tırnak yapına göre seçim yap.

Tırnak yapına ve moduna göre seçim yapabileceğin üç farklı bitiş sunuluyor. İncecik yapısıyla üst üste sürüldüğünde cam parlaklığı veren Şeffaf Seri, daha kapatıcı ve pürüzsüz duran Sütlü Seri ve şeker kamışı özüyle ıslak bir ışıltı bırakan Işıltılı Seri. Bakım yaparken tırnak sertleştirici etkisiyle kırılganlığı azaltmaya yardımcı oluyor.

Haftalarca kalıcı görünüm isteyenlere...

Haftalarca kalıcı görünüm isteyenlere...

Manikürüm haftalarca bozulmasın diyorsan, çözüm jel tırnak şeritleri! Sıradan bir tırnak çıkartması veya bant olmayan bu ürün, %60 oranında önceden kürlenmiş esnek gerçek jelden üretiliyor. Tırnağın doğal kavisine tam oturarak yapay bir katman hissi yaratmıyor ve 2-3 haftaya kadar göz alıcı parlaklığını koruyor.

Randevu kovalamak ya da saatlerce beklemek yok! Hazırlama beziyle tırnağını sil, tırnak ölçüne uygun jel şeridi yapıştır, fazlalığı tırnak boyunda kes ve jel lambasıyla sabitle. Kenarları tek yönlü hafifçe törpülediğinde profesyonel ellerden çıkmış gibi pürüzsüz bir evde manikür seni bekliyor.

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Zamanı kısıtlı olanlara...

Zamanı kısıtlı olanlara...

Önemli bir toplantı ya da son dakika çıkan bir davet öncesi anında çözüm arayanlar için ohora jel takma tırnak modelleri devreye giriyor. Sert plastikten değil, tamamen gerçek jelden üretildiği için ışığı geçirerek son derece doğal bir derinlik sunuyor. Lamba gerektirmeyen ürün, özel formüllü oh! Primer Yapıştırıcı ile uygulanır ve ortalama 5–7 gün kalıcılık sağlar, kullanım koşullarına bağlı olarak bu süre 2 haftaya kadar uzayabilir.

Çıkarma aşaması da bakımın bir parçası!

Çıkarma aşaması da bakımın bir parçası!

Geleneksel jel uygulamalarında tırnağı en çok hırpalayan aşama kazıma ve freze törpüleridir. ohora sisteminde ise çıkarma işlemi nazik bir bakımdır. Jel Tırnak Soyucu Çıkarıcı’dan şeridin kenarına birkaç damla damlatıp 20-30 saniye bekledikten sonra kutudan çıkan tahta çubukla nazikçe kenardan kaldırmak yeterli. Kazıma yok, tırnağı yıpratmak yok! 

(Not: ohora çıkarıcıları kendi ürünleri için geliştirilmiştir; profesyonel salon UV akrilik jellerini çözmez.)

Rutinin son dokunuşu: Kütikül ve tırnak eti bakımı!

Rutinin son dokunuşu: Kütikül ve tırnak eti bakımı!

Sağlıklı tırnakların sırrı güçlü tırnak etlerinden geçer. Pirinç ve soya proteini, 9 doğal bitkisel yağ, niasinamid ve peptit kompleksi içeren tırnak bakım serumu; tırnak etlerini yağlı his bırakmadan besler ve elastikiyet kazandırır.

#işbirliği

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