Tırnakların Neden Kırılıyor? Salona Gitmeden Tırnaklarına İyi Bakmanın Yolları

Manikürüm haftalarca bozulmasın diyorsan, çözüm jel tırnak şeritleri! Sıradan bir tırnak çıkartması veya bant olmayan bu ürün, %60 oranında önceden kürlenmiş esnek gerçek jelden üretiliyor. Tırnağın doğal kavisine tam oturarak yapay bir katman hissi yaratmıyor ve 2-3 haftaya kadar göz alıcı parlaklığını koruyor.

Randevu kovalamak ya da saatlerce beklemek yok! Hazırlama beziyle tırnağını sil, tırnak ölçüne uygun jel şeridi yapıştır, fazlalığı tırnak boyunda kes ve jel lambasıyla sabitle. Kenarları tek yönlü hafifçe törpülediğinde profesyonel ellerden çıkmış gibi pürüzsüz bir evde manikür seni bekliyor.