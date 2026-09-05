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Yapay Zekaya Güvenip 4 Bin 322 Metrelik Dağa Çıktılar: Dönüşte Mahsur Kaldılar!

Yapay Zekaya Güvenip 4 Bin 322 Metrelik Dağa Çıktılar: Dönüşte Mahsur Kaldılar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 09:10
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ABD’de üç acemi dağcı, Mount Shasta tırmanışı için rota ve çanta hazırlığını büyük ölçüde yapay zekadan aldıkları bilgilere göre yaptı. Yapay zekanın önerisiyle ihtiyaçlarından çok daha az yiyecek ve su aldıklarını söyleyen grup, zirveye planlanandan geç ulaştı. Karanlıkta yollarını kaybedip kanyonda mahsur kalan dağcılardan biri düşünce dizinden yaralandı.

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Sekiz saatlik plan dağda geçirilen günlere dönüştü

Sekiz saatlik plan dağda geçirilen günlere dönüştü

Kaliforniya’nın Roseville kentinden gelen üç dağcı, cumartesi günü yaklaşık 2 bin 560 metre yükseklikte kamp kurdu. Pazar sabahı saat 03.00’te küçük sırt çantalarıyla Clear Creek rotasından zirveye doğru hareket eden grup, geri dönüş için önerilen 12.00 sınırına rağmen tırmanmayı sürdürdü. Yaklaşık 4 bin 322 metrelik zirveye ancak saat 19.00’da ulaşabildiler.

Karanlıkta başlayan inişin yaklaşık birinci saatinde yön bulmak için yetkilileri arayan grup, verilen talimatlara rağmen rotadan çıkarak dik ve tehlikeli Mud Creek Kanyonu’na girdi. Dağcılardan birinin düşerek dizini yaralaması üzerine geceyi kanyonda geçirmek zorunda kaldılar. Ertesi sabah gruba ulaşan tırmanış görevlileri ilk müdahaleyi yaptı ve üç dağcıyı sorunsuz biçimde başlangıç noktasına götürdü.

Yetkililer yapay zekaya güvenmelerini “kritik hata” olarak değerlendirdi

Yetkililer yapay zekaya güvenmelerini “kritik hata” olarak değerlendirdi

Kurtarma operasyonunun ardından dağcılar, güzergah ve yanlarına almaları gereken malzemeler konusunda büyük ölçüde yapay zekaya güvendiklerini anlattı. Yetkililer, yapay zekanın gruba ihtiyaç duyacaklarından çok daha az yiyecek ve su önerdiğini belirterek bunu “kritik bir hata” olarak değerlendirdi. 

Teknik bir tırmanış rotası sayılmamasına rağmen Clear Creek’te kaybolan kişilerin daha tehlikeli arazilere sürüklenebileceği, ciddi kazalar ve ölümler yaşanabildiği vurgulandı. Dağcılara seyahatten önce yerel korucularla görüşmeleri, güzergâhlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve planlama sırasında yalnızca yapay zekâ, telefon veya GPS cihazlarına güvenmemeleri çağrısı yapıldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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