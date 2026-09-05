Yapay Zekaya Güvenip 4 Bin 322 Metrelik Dağa Çıktılar: Dönüşte Mahsur Kaldılar!
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ABD’de üç acemi dağcı, Mount Shasta tırmanışı için rota ve çanta hazırlığını büyük ölçüde yapay zekadan aldıkları bilgilere göre yaptı. Yapay zekanın önerisiyle ihtiyaçlarından çok daha az yiyecek ve su aldıklarını söyleyen grup, zirveye planlanandan geç ulaştı. Karanlıkta yollarını kaybedip kanyonda mahsur kalan dağcılardan biri düşünce dizinden yaralandı.
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Sekiz saatlik plan dağda geçirilen günlere dönüştü
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Yetkililer yapay zekaya güvenmelerini “kritik hata” olarak değerlendirdi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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