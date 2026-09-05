Yapay Zekaya Güvenip 4 Bin 322 Metrelik Dağa Çıktılar: Dönüşte Mahsur Kaldılar!

Kaliforniya’nın Roseville kentinden gelen üç dağcı, cumartesi günü yaklaşık 2 bin 560 metre yükseklikte kamp kurdu. Pazar sabahı saat 03.00’te küçük sırt çantalarıyla Clear Creek rotasından zirveye doğru hareket eden grup, geri dönüş için önerilen 12.00 sınırına rağmen tırmanmayı sürdürdü. Yaklaşık 4 bin 322 metrelik zirveye ancak saat 19.00’da ulaşabildiler.

Karanlıkta başlayan inişin yaklaşık birinci saatinde yön bulmak için yetkilileri arayan grup, verilen talimatlara rağmen rotadan çıkarak dik ve tehlikeli Mud Creek Kanyonu’na girdi. Dağcılardan birinin düşerek dizini yaralaması üzerine geceyi kanyonda geçirmek zorunda kaldılar. Ertesi sabah gruba ulaşan tırmanış görevlileri ilk müdahaleyi yaptı ve üç dağcıyı sorunsuz biçimde başlangıç noktasına götürdü.