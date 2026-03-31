Yapay Zekanın 5 Yıl İçinde Yok Edeceği Meslekler Açıklandı: Peki Akademisyenler Ne Öneriyor?

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 13:28

Geleceğin iş gücü piyasasına dair hazırlanan yeni bir bilimsel rapor, önümüzdeki beş yıl içerisinde milyonlarca istihdamın ve milyarlarca dolarlık hane halkı gelirinin dijital dönüşüm nedeniyle risk altında olduğunu gözler önüne seriyor. Tufts Üniversitesi Fletcher Okulu bünyesinde faaliyet gösteren Digital Planet araştırma merkezi tarafından yayımlanan 'Amerikan Yapay Zeka İş Riski Endeksi', yapay zekanın sosyo-ekonomik etkilerini kapsamlı bir projeksiyonla analiz ediyor.

İşte araştırmadan elde edilen önemli bulgular 👇

Ekonomik Kayıp ve İstihdam Daralması Öngörüleri

Araştırmanın temel bulguları, yapay zekanın sanılanın aksine yalnızca rutin fiziksel görevleri değil, yüksek bilişsel beceri ve teknik uzmanlık gerektiren pozisyonları da doğrudan hedef aldığını kanıtlıyor. Rapora göre, önümüzdeki 2 ila 5 yıllık süreçte yaklaşık 9,3 milyon kişinin iş kaybı yaşaması bekleniyor. Teknolojinin adaptasyon hızına bağlı olarak bu rakamın 19,5 milyona kadar yükselebileceği öngörülürken, risk altındaki yıllık toplam gelirin 757 milyar dolar civarında olduğu hesaplanıyor. Bu meblağ, Belçika ekonomisinin toplam hacmine, en karamsar senaryoda ise Güney Kore ekonomisinin büyüklüğüne denk geliyor.

Sektörel ve Mesleki Risk Analizi: Beyaz Yakalılar Kıskaçta

Yapay zekanın en derin etkiyi 'beyaz yakalı' olarak tabir edilen profesyonel segmentte yaratacağı vurgulanıyor. Sektörel bazda bilişim %18, finans ve sigorta %16, profesyonel teknik hizmetler ise %16'lık risk payıyla listenin en üst sıralarında yer alıyor. Mesleki bazda yapılan incelemeler ise sarsıcı sonuçlar ortaya koyuyor; tarihçiler %67, yazarlar ve içerik üreticileri %57, bilgisayar programcıları ile web tasarımcıları ise %55 oranında otomasyon riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Düşük Ücretli Fiziksel Emek "Güvenli Bölge" İlan Edildi

Çalışmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, yapay zekaya karşı en dirençli alanların düşük ücretli ve manuel iş gücüne dayalı meslekler olmasıdır. Çatı ustaları, hastabakıcılar ve bulaşıkçılar gibi fiziksel koordinasyon gerektiren iş kollarında risk oranı %1’in altında saptanmıştır. Ekonomik sistemin geleneksel olarak 'düşük değerli' kabul ettiği bu alanlar, mevcut teknolojik imkanlarla yapay zekanın nüfuz edemediği yegane sığınak niteliği taşıyor.

Kriz Yönetimi İçin Üç Aşamalı Eylem Planı

Digital Planet raporu, yaklaşan ekonomik sarsıntıya karşı kamu ve özel sektör paydaşlarına şu çözüm önerilerini sunmaktadır:

  • Kamu Politikaları: Hükümetler işsizlik sigortası sistemlerini modernize etmeli ve otomasyon nedeniyle gelir kaybı yaşayan bireyler için 'ücret sigortası' modellerini hayata geçirmelidir.

  • İş Dünyası: Şirketler, yapay zekayı bir ikame aracı olarak değil, insan emeğini destekleyici bir unsur olarak konumlandırmalı ve çalışanlarını yeni yetkinliklerle donatacak dönüşüm programlarına yatırım yapmalıdır.

  • Eğitim Sistemi: Eğitim kurumları, müfredatlarını teknik okuryazarlığın ötesine taşımalı; makineler tarafından taklit edilemeyen eleştirel düşünme, etik muhakeme ve insan odaklı analiz yeteneklerini ön plana çıkarmalıdır.

2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
