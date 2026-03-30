BBC Açıkladı: Kaygılarınızı Azaltmak İçin En 9 Etkili Yöntem

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 17:22

Küresel ölçekte yaşanan sarsıcı değişimler, ekonomik belirsizlikler ve günlük yaşamın getirdiği ani aksilikler, bireyler üzerinde yoğun bir psikolojik baskı oluşturmaktadır. BBC bilim ekibi tarafından derlenen veriler, anksiyete ve stresle başa çıkabilmek adına son yıllarda geliştirilen en etkili stratejileri gün yüzüne çıkardı. 

1. Duygularınızı Daha Doğru Tanımlayın

Duyguları sadece 'stres' başlığı altında toplamak yerine, yaşanan hissi daha kesin ifadelerle tanımlamak ruhsal sağlığı doğrudan etkilemektedir. Bilim dünyasında 'duygusal ayrıntılılık' olarak adlandırılan bu beceri, hayal kırıklığı, endişe veya varoluşsal umutsuzluk gibi kavramları ayırt etmeyi sağlar. Uzmanlara göre, farklı kültürlerdeki duygu kavramlarını (örneğin Fince’deki kararlılık anlamındaki sisu) öğrenmek, yaşam için yeni zihinsel araçlar geliştirmeyi mümkün kılar.

2. Kaygınızı Avantajınıza Çevirin

Klinik düzeyde olmayan kaygı, her zaman bir engel olarak görülmemelidir. Araştırmalar, kaygı duygusunun ödül arayışını ve sosyal bağ kurma isteğini tetiklediğini göstermektedir. Kaygıyı bir 'tehdit' yerine, vücudun mücadeleye hazır olduğunu bildiren bir 'sinyal' olarak değerlendirmek, özellikle sınav ve topluluk önünde konuşma gibi baskı unsuru içeren durumlarda performansı ve yaratıcılığı artırmaktadır.

3. Yapıcı Şekilde Endişelenmeyi Öğrenin

Endişe, geleceğe odaklı bir hazırlık ve sorun çözme mekanizması olarak kullanılabilir. Psikolog Kate Sweeny’ye göre, endişe sürecini yönetmek için önce sorun tanımlanmalı, ardından çözüm için olası eylemler zihinsel olarak kontrol edilmelidir. Tüm somut adımlar atıldıktan sonra, zihni 'akış' veya 'farkındalık' durumuna geçirmek, kontrol edilemeyen unsurların yarattığı gerilimi etkisiz hale getirir.

4. Kitap, Müzik ya da Çevrenizle Modunuzu Yükseltin

'Bibliyoterapi' olarak literatüre geçen yöntem, kişinin ruh haline uygun kitaplar aracılığıyla zihinsel sağlık desteği almasını kapsar. Bunun yanı sıra, doğru müzik seçimi ve yaşam alanının bitkilerle veya yeşil alan görselleriyle desteklenmesi, kaygı seviyelerini düşürmektedir. Sevilen kişilerin fotoğraflarına bakmak gibi basit görsel uyaranlar, stres yönetiminde kritik farklar yaratabilmektedir.

5. Korku Filmi İzleyin

Şaşırtıcı bir yöntem olarak öne çıkan korku filmi izlemek, beynin tehdit algılama mekanizması için bir nevi egzersiz görevi görür. Güvenli bir ortamda kurgusal bir tehditle karşılaşmak, bireyin gerçek hayattaki zorluklarla başa çıkma becerisini ve genel dayanıklılığını artırmaktadır. Araştırmalar, korku hikayesi hayranlarının günlük hayatta daha az kaygı yaşadığını göstermektedir.

6. Sahip Olduklarınızı Hatırlayın

'Üç iyi şey' yöntemi olarak bilinen uygulama, her akşam o gün yaşanan üç olumlu detayı not etmeyi içerir. 2005 yılında yapılan bir araştırma, bu basit alışkanlığın sadece bir ay içinde mutluluk seviyelerini belirgin şekilde yükselttiğini ve bu etkinin altı ay boyunca kalıcı olduğunu kanıtlamıştır. Odak noktasını eksik olandan var olana çevirmek, beyni olumluyu görmeye programlar.

7. Kontrol Edebileceklerinizi ve Edemeyeceklerinizi Fark Edin

Stoacı filozof Epiktetos’un öğretilerine dayanan bu yöntemde, bireyin kontrol edebileceği unsurlar (seçimleri, eylemleri) ile edemeyeceği unsurlar (dış dünya, başkaları) arasındaki ayrımı yapması esastır. Sıkıntıların temel kaynağı olan 'kaçınılmaz olana direnme' durumundan vazgeçmek ve dış dünyadaki olayları birer yargı nesnesi olarak görmek, zihinsel yükü hafifletmektedir.

8. Umudu Doğru Şekilde Kullanın

Umut, pasif bir 'her şey düzelecek' bekleyişi değil, eylemle bağlantılı bir başa çıkma biçimidir. Psikolog Maria Ojala’ya göre umut, insanların yaşadıkları zorlukları anlamlandırmasına ve ileriye doğru bir yol bulmasına yardımcı olur. Kişisel hedeflere yönelik atılan adımlar, belirsizlik zamanlarında umudu canlı tutan en güçlü unsurdur.

9. Çocuklarla Zorluklar Hakkında Nasıl Konuşulur?

Zor zamanlarda çocuklara duygularını tanımlamak, kabul etmek ve açıkça konuşmak konusunda rehberlik etmek hayati önem taşır. 'Duygu koçluğu' adı verilen bu yaklaşım, çocukların özdenetim ve dikkat becerilerini geliştirir. Çocuğun yaşadığı stresi onaylamak ve sağlıklı başa çıkma yollarını birlikte keşfetmek, aile bağlarını ve duygusal gelişimi güçlendirir.

İlginizi çekebilir;

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
