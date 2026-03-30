BBC Açıkladı: Kaygılarınızı Azaltmak İçin En 9 Etkili Yöntem

'Üç iyi şey' yöntemi olarak bilinen uygulama, her akşam o gün yaşanan üç olumlu detayı not etmeyi içerir. 2005 yılında yapılan bir araştırma, bu basit alışkanlığın sadece bir ay içinde mutluluk seviyelerini belirgin şekilde yükselttiğini ve bu etkinin altı ay boyunca kalıcı olduğunu kanıtlamıştır. Odak noktasını eksik olandan var olana çevirmek, beyni olumluyu görmeye programlar.