20 Yıllık Araştırma Kanıtladı: Basit Bir Alışkanlık Demans Riskini Yüzde 25 Azaltıyor

1998-1999 yıllarında 2.802 katılımcıyla başlatılan çalışma, bilişsel müdahaleler ile demans riski arasındaki bağı iki on yıl boyunca inceleyen ilk randomize klinik deney olma özelliğini taşıyor. Araştırmada katılımcılar: hafıza, muhakeme ve işlem hızı eğitimi alan üç ayrı grup ile hiçbir eğitim almayan bir kontrol grubuna ayrıldı.

2019 yılına kadar Medicare verileri üzerinden takip edilen 2.021 katılımcının analizi sonucunda, işlem hızı grubunda yer alan ve belirli aralıklarla 'pekiştirme' seanslarına katılan bireylerin demans riskinin kontrol grubuna göre %25 oranında azaldığı belirlendi. Hafıza ve muhakeme odaklı diğer iki eğitim türünde ise 20 yıllık süreçte benzer bir istatistiksel başarı gözlemlenmedi.