20 Yıllık Araştırma Kanıtladı: Basit Bir Alışkanlık Demans Riskini Yüzde 25 Azaltıyor

20 Yıllık Araştırma Kanıtladı: Basit Bir Alışkanlık Demans Riskini Yüzde 25 Azaltıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 16:18

Bilim dünyasında 'ACTIVE' (Bağımsız ve Hayati Yaşlılar için Gelişmiş Bilişsel Eğitim) adıyla bilinen ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen geniş kapsamlı araştırma, zihinsel egzersizlerin nörolojik hastalıklar üzerindeki uzun vadeli etkisine dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Alzheimer’s & Dementia dergisinde yayımlanan bulgulara göre, 'işlem hızı eğitimi' alan yaşlı yetişkinlerin, bu eğitimi almayanlara kıyasla 20 yıl sonra demans geliştirme riskinin çok daha düşük olduğu saptandı.

2.802 katılımcı ile 20 yıllık deney gerçekleştirildi.

2.802 katılımcı ile 20 yıllık deney gerçekleştirildi.

1998-1999 yıllarında 2.802 katılımcıyla başlatılan çalışma, bilişsel müdahaleler ile demans riski arasındaki bağı iki on yıl boyunca inceleyen ilk randomize klinik deney olma özelliğini taşıyor. Araştırmada katılımcılar: hafıza, muhakeme ve işlem hızı eğitimi alan üç ayrı grup ile hiçbir eğitim almayan bir kontrol grubuna ayrıldı.

2019 yılına kadar Medicare verileri üzerinden takip edilen 2.021 katılımcının analizi sonucunda, işlem hızı grubunda yer alan ve belirli aralıklarla 'pekiştirme' seanslarına katılan bireylerin demans riskinin kontrol grubuna göre %25 oranında azaldığı belirlendi. Hafıza ve muhakeme odaklı diğer iki eğitim türünde ise 20 yıllık süreçte benzer bir istatistiksel başarı gözlemlenmedi.

İşlem hızı eğitiminin ayırt edici mekanizması keşfedildi.

İşlem hızı eğitiminin ayırt edici mekanizması keşfedildi.

Uzmanlar, işlem hızı eğitiminin neden diğer yöntemlerden daha etkili olduğunu 'örtük öğrenme' ve 'uyumlanabilirlik' kavramlarıyla açıklıyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Marilyn Albert, bu eğitimin katılımcının performansına göre eş zamanlı olarak zorlaştığını veya kolaylaştığını vurguluyor. Görsel bilgileri hızla tanımlama ve bölünmüş dikkat yetilerini hedefleyen bu yöntem, strateji ezberlemeye dayalı 'açık öğrenme' yerine, pratik ve tekrar yoluyla beynin veri işleme kapasitesini doğrudan artırıyor.

Demans, günümüzde küresel bir kriz niteliğinde değerlendiriliyor.

Demans, günümüzde küresel bir kriz niteliğinde değerlendiriliyor.

Demans, günümüzde 55 yaş üstü yetişkinlerin %42’sini etkileyen ve ABD ekonomisine yıllık 600 milyar dolardan fazla maliyet yükleyen küresel bir kriz niteliğinde. Alzheimer hastalığının vakaların %60-%80’ini oluşturduğu tabloda, ilaç dışı ve düşük maliyetli müdahalelerin önemi artıyor.

Araştırmanın yürütücülerinden Prof. George Rebok, elde edilen sonuçların bilişsel eğitimlerin yaşam tarzı değişiklikleriyle (tansiyon kontrolü, fiziksel aktivite, kardiyovasküler sağlık) desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Dr. Albert’e göre, demansın başlangıcında elde edilecek küçük bir gecikme dahi, hem bireysel yaşam kalitesini korumak hem de yükselen sağlık harcamalarını dizginlemek adına kritik bir kamu sağlığı başarısı teşkil edebilir.

İlginizi çekebilir;

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
