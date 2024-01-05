Yangın Çıkan Kuran Kursunun Ruhsatsız Olduğu İddia Edildi!
Yangın Çıkan Kuran Kursunun Ruhsatsız Olduğu İddia Edildi!
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 25 öğrencinin kaldığı yatılı Kuran kursunda yangın çıkmıştı. Öğrenciler kendi imkanlarıyla zor kurtulurken Kuran kursunun ruhsatsız olduğu iddia edildi. BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, Kuran kursunun ruhsatı bulunmuyor.
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan yatılı bir Kuran kursunda gece 01.30 saatlerinde yangın çıktı.
Kursta yatılı eğitim gören 25 öğrencinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu aktarıldı.
Kurs binasında hasar oluşurken yatılı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, yangın çıkan Kuran Kursunun ruhsatı bulunmuyor.
Ancak Uğur Şahin'in aktardığına göre Kuran Kursu'nun itfaiyeye yaptığı herhangi bir başvuru bulunmuyor.
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