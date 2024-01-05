Yangın Çıkan Kuran Kursunun Ruhsatsız Olduğu İddia Edildi!

Şahin'in aktardığına göre, 'MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde' özel okul ve kurs açılışı için bazı belgelerin bulunması gerekiyor. Bu belgeler arasında yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösterir bir rapor.

Raporun alınması için ise itfaiyeye başvuruda bulunulması ve itfaiye görevlilerinin de binaya ilişkin bir rapor hazırlaması gerektiği aktarılıyor.