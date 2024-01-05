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Yangın Çıkan Kuran Kursunun Ruhsatsız Olduğu İddia Edildi!

Yangın Çıkan Kuran Kursunun Ruhsatsız Olduğu İddia Edildi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.01.2024 - 16:40

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 25 öğrencinin kaldığı yatılı Kuran kursunda yangın çıkmıştı. Öğrenciler kendi imkanlarıyla zor kurtulurken Kuran kursunun ruhsatsız olduğu iddia edildi. BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, Kuran kursunun ruhsatı bulunmuyor.

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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan yatılı bir Kuran kursunda gece 01.30 saatlerinde yangın çıktı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan yatılı bir Kuran kursunda gece 01.30 saatlerinde yangın çıktı.

İlim Yayma Kuran Kursu'nun bahçesindeki barakada çıkan yangın, saat 01.30 sularında başladı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kursta yatılı eğitim gören 25 öğrencinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu aktarıldı.

Kursta yatılı eğitim gören 25 öğrencinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu aktarıldı.

Binada kalan öğrencilerin tahliyesi gerçekleştirildi. İlk yapılan incelemelerde, Kuran kursunun yakınlarında bulunan hurda eşyaların kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiği aktarıldı. 

Bahçede başlayan yangın, kısa sürede binayı etkisi altına aldı.

Kurs binasında hasar oluşurken yatılı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kurs binasında hasar oluşurken yatılı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Kendi imkanlarıyla yangını fark eden ve binadan kurtulan 25 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. 

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinin görüntüleri kameraya da yansıdı;

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, yangın çıkan Kuran Kursunun ruhsatı bulunmuyor.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, yangın çıkan Kuran Kursunun ruhsatı bulunmuyor.

Şahin'in aktardığına göre, 'MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde' özel okul ve kurs açılışı için bazı belgelerin bulunması gerekiyor. Bu belgeler arasında yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösterir bir rapor. 

Raporun alınması için ise itfaiyeye başvuruda bulunulması ve itfaiye görevlilerinin de binaya ilişkin bir rapor hazırlaması gerektiği aktarılıyor.

Ancak Uğur Şahin'in aktardığına göre Kuran Kursu'nun itfaiyeye yaptığı herhangi bir başvuru bulunmuyor.

Ancak Uğur Şahin'in aktardığına göre Kuran Kursu'nun itfaiyeye yaptığı herhangi bir başvuru bulunmuyor.

Bu durumda, Kuran kursunun 'ruhsatsız' faaliyet gösterdiği görülüyor. 

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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