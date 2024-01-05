İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçıran Kişi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girmeye Çalışırken Yakalandı

Şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, onu her yerde aramaya başladı. Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin işlediği suçlar arasında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak olduğu tespit edildi. Şüphelinin bekar olduğu ve herhangi bir işinin de olmadığı belirlendi.