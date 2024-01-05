İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçıran Kişi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girmeye Çalışırken Yakalandı
İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçıran Kişi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girmeye Çalışırken Yakalandı
Kadıköy’de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bırakan şüpheli Tolga N.'nin olayın ardından Ankara'ya gittiği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmeye çalıştığı öğrenildi. Kapıda Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurulan şüphelinin 'Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım' şeklinde konuşması üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.
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Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta, Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra bir kişi tarafından kaçırılmıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.
Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskınlar yaparken, Ankara'dan gelen bir haber aramaların yönünü buraya kaydırdı.
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin gasp ettiği servis aracını terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray'a gittiği oradan Gebze'ye geçtiği öğrenildi. Kocaeli'ne geçtiği tespit edilen şüphelinin burada bir arkadaşının yanına giderek borç para aldığı öğrenildi. Şüpheli Tolga N.'nin daha sonra otobüs bileti alarak Ankara'ya ulaştığı ortaya çıktı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemeleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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