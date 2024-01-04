İstanbul Kadıköy’de Korku Dolu Anlar: Öğrencilerin Olduğu Okul Servisi Kaçırıldı

İstanbul Kadıköy’de bir kişi, içerisinde 10 tane öğrenci ve hostesin olduğu okul servisini kaçırdı. Zanlı önce öğrencileri indirdi, sonrasında Pendik’te aracı terk ederek kayıplara karıştı. Polis ekipleri servis kaçıran kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başattı.