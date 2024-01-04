İstanbul Kadıköy’de Korku Dolu Anlar: Öğrencilerin Olduğu Okul Servisi Kaçırıldı
İstanbul Kadıköy’de Korku Dolu Anlar: Öğrencilerin Olduğu Okul Servisi Kaçırıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tuzla’da bulunan bir okula öğrencileri taşıyan servis aracı, Kadıköy’de trafik ışıklarında ‘lastiğin patladı’ diyerek durduruldu. Servis şöförü inince, araç içindekilerle birlikte kaçırıldı.
Servis şoförü uzun süre aracın peşinden koştu ancak yetişemedi. Zanlı, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek araçla birlikte kaçmaya devam etti.
İhbar üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kaçırılan servis aracı Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.
Polis yaya olarak kaçan zanlıyı arıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda