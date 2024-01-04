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İstanbul Kadıköy’de Korku Dolu Anlar: Öğrencilerin Olduğu Okul Servisi Kaçırıldı

İstanbul Kadıköy’de Korku Dolu Anlar: Öğrencilerin Olduğu Okul Servisi Kaçırıldı

Kadıköy
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.01.2024 - 14:02

İstanbul Kadıköy’de bir kişi, içerisinde 10 tane öğrenci ve hostesin olduğu okul servisini kaçırdı. Zanlı önce öğrencileri indirdi, sonrasında Pendik’te aracı terk ederek kayıplara karıştı. Polis ekipleri servis kaçıran kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başattı.

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Tuzla’da bulunan bir okula öğrencileri taşıyan servis aracı, Kadıköy’de trafik ışıklarında ‘lastiğin patladı’ diyerek durduruldu. Servis şöförü inince, araç içindekilerle birlikte kaçırıldı.

Tuzla’da bulunan bir okula öğrencileri taşıyan servis aracı, Kadıköy’de trafik ışıklarında ‘lastiğin patladı’ diyerek durduruldu. Servis şöförü inince, araç içindekilerle birlikte kaçırıldı.

Servis şoförü uzun süre aracın peşinden koştu ancak yetişemedi. Zanlı, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek araçla birlikte kaçmaya devam etti.

Servis şoförü uzun süre aracın peşinden koştu ancak yetişemedi. Zanlı, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek araçla birlikte kaçmaya devam etti.

İhbar üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kaçırılan servis aracı Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.

İhbar üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kaçırılan servis aracı Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.

Polis yaya olarak kaçan zanlıyı arıyor.

Polis yaya olarak kaçan zanlıyı arıyor.
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