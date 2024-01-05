7 Büyüklüğündeki Deprem İçin Fikir Birliği: “İlk Kez 4 Uzman da Aynı Yeri İşaret Etti”

Ünlü deprem uzmanı Ahmet Övgün Ercan, Hakkari’de 7 büyüklüğünde deprem olabileceğini söylemişti. Ercan, bugün yaptığı paylaşımla dört uzmanın da aynı bölge için uzlaştığını hatırlattı ve Hakkari’nin kentsel dönüşümde öncelikli olması gerektiğini ifade etti.