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7 Büyüklüğündeki Deprem İçin Fikir Birliği: “İlk Kez 4 Uzman da Aynı Yeri İşaret Etti”

7 Büyüklüğündeki Deprem İçin Fikir Birliği: “İlk Kez 4 Uzman da Aynı Yeri İşaret Etti”

Deprem Hakkari
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.01.2024 - 15:36

Ünlü deprem uzmanı Ahmet Övgün Ercan, Hakkari’de 7 büyüklüğünde deprem olabileceğini söylemişti. Ercan, bugün yaptığı paylaşımla dört uzmanın da aynı bölge için uzlaştığını hatırlattı ve Hakkari’nin kentsel dönüşümde öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

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Geçtiğimiz günlerde Hakkari’de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem bölgenin deprem tehlikesini bir kez daha hatırlattı.

Geçtiğimiz günlerde Hakkari’de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem bölgenin deprem tehlikesini bir kez daha hatırlattı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Ahmet Övgün Ercan, yaşanan deprem sonrası bölgede 7 büyüklüğünde deprem olabileceğini ifade etmişti.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Ahmet Övgün Ercan, yaşanan deprem sonrası bölgede 7 büyüklüğünde deprem olabileceğini ifade etmişti.

Ercan’ın bugün yaptığı paylaşımda ise 4 uzmanın da Hakkari için beklenen deprem tehlikesinde birleştiğini ifade etti.

Ercan’ın bugün yaptığı paylaşımda ise 4 uzmanın da Hakkari için beklenen deprem tehlikesinde birleştiğini ifade etti.

“Ben başta olmak üzere, 4 deprem bilimci ilk kez Hakkari'de M7 dolayında bir deprem beklendiği konusunda uzlaştılar: Yerfizikçi Prof. Dr. Övgün Ercan ile Yerbilimciler: Prof. Dr. Okan Tüysüz, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Doğan Perincek. Hakkari kentsel dönüşüm önceliği almalı.”

“Ben başta olmak üzere, 4 deprem bilimci ilk kez Hakkari'de M7 dolayında bir deprem beklendiği konusunda uzlaştılar: Yerfizikçi Prof. Dr. Övgün Ercan ile Yerbilimciler: Prof. Dr. Okan Tüysüz, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Doğan Perincek. Hakkari kentsel dönüşüm önceliği almalı.”

Ahmet Övgün Ercan'ın paylaşımı 👇

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Prof. Dr. Naci Görür de geçtiğimiz günlerde Bitlis, Adıyaman, Hakkari, Tunceli ve Bingöl için deprem uyarısında bulunmuştu.

Prof. Dr. Naci Görür de geçtiğimiz günlerde Bitlis, Adıyaman, Hakkari, Tunceli ve Bingöl için deprem uyarısında bulunmuştu.

Ahmet Övgün Ercan, Naci Görür ve Celal Şengör gibi uzmanların aksine beklenen büyük İstanbul depremi için farklı düşünüyor.

Ahmet Övgün Ercan, Naci Görür ve Celal Şengör gibi uzmanların aksine beklenen büyük İstanbul depremi için farklı düşünüyor.

Görür ve Şengör hocalar, Marmara Denizi’ndeki fay hatlarının en az 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceğini ifade ederken, Ercan ise depremin 6.8 büyüklüğünü geçmeyeceğini söylüyor.

Görür ve Şengör hocalar, Marmara Denizi’ndeki fay hatlarının en az 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceğini ifade ederken, Ercan ise depremin 6.8 büyüklüğünü geçmeyeceğini söylüyor.

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