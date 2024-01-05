Yunan Bilim İnsanından İstanbul Depremi İçin Açıklama: “Büyük Bir Olay Bekliyoruz”

Sözcü’de yer alan habere göre; 2024'ün ilk saatlerinde Japonya'da yaşanan depremde yaşamını yitirenlerin sayısının görece az olmasına dikkat çeken Lekkas, 'Japonya'da kolektif bilinç, takım çalışması, itaat ve disiplin var. Bunlar birçok ülkede yok. Çok organizeler ve eğitimliler ve zihinsel olarak bizden çok daha farklılar' dedi.