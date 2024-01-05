Yunan Bilim İnsanından İstanbul Depremi İçin Açıklama: “Büyük Bir Olay Bekliyoruz”
Yunan Bilim İnsanından İstanbul Depremi İçin Açıklama: “Büyük Bir Olay Bekliyoruz”
Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremle ilgili Yunanistan’ın önde gelen yer bilimcilerinden Efthymios Lekkas açıklamada bulundu. İstanbul’da büyük bir olay beklediklerini söyleyen Lekkas, depremin büyüklüğünün 7.8’e kadar yükselebileceğini ifade etti.
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Atina Üniversitesi'nde Dinamik Tektonikler ve Uygulamalı Jeoloji dalında profesör olan Lekkas, İstanbul’da beklenen deprem için ‘sadece bir zaman meselesi’ ifadelerini kullandı.
Sözcü’de yer alan habere göre; 2024'ün ilk saatlerinde Japonya'da yaşanan depremde yaşamını yitirenlerin sayısının görece az olmasına dikkat çeken Lekkas, 'Japonya'da kolektif bilinç, takım çalışması, itaat ve disiplin var. Bunlar birçok ülkede yok. Çok organizeler ve eğitimliler ve zihinsel olarak bizden çok daha farklılar' dedi.
Yunan bilim insanı, İstanbul'da büyük bir deprem gerçekleşme ihtimalinin olduğuna dikkat çekerek, "İstanbul için evet, büyük bir olay bekliyoruz. Bunlar ülkenin tüm bilim insanlarının ortak görüşleri.” ifadelerini kullandı.
“Yani bu sadece bir zaman meselesi. Ne kadar gecikirse deprem o kadar büyük olacak, yani enerji o kadar yoğunlaşacak. Ve tabii ki şehrin büyük bir kırılganlığı var. Nüfusu 20 milyon ve şu anda binaların üçte biri çok eski. Üçte biri de Antakya ve Adana'daki gibi yeni binalar"
"Toplam 8'i geçmez. Bütün fay kırılırsa 7.7 ya da 7.8 civarında olur.”
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“Nispeten dar bir alana 20 milyon kişi sıkıştığında, kayıplar olması kaçınılmaz. Tabii ki depremin senaryosu, yani ne zaman ve nasıl olacağı da önemli. Umalım ki fay aralıklı olarak daha küçük depremlerle kırılsın ve örneğin Antakya'da olduğu gibi büyük etkilerle karşılaşmayalım”
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