Uzmandan Yeni Fay Hatları İçin Kritik Uyarı: “Hiç Olmaz Dediğimiz Yerlerde Deprem Olmaya Başladı"
Uzmandan Yeni Fay Hatları İçin Kritik Uyarı: “Hiç Olmaz Dediğimiz Yerlerde Deprem Olmaya Başladı"
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, Türkiye’de son zamanlarda yeni fay hatlarının harekete geçtiğini hatırlatarak, ‘deprem olmaz dediğimiz yerlerde depremler yaşanmaya başladı’ ifadelerini kullandı. Onalan ayrıca, İzmir’in de büyük deprem tehlikesi altında olduğunu sözlerine ekledi.
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, Türkiye’de 500’e yakın fay hattı tespiti yapıldığını hatırlatarak; “24 il ve yüzlerce ilçemiz bu fayların üzerinde yer alıyor. Ülkemiz ya fayların üzerine ya da en çok zararın olduğu alüvyon ovaların üzerine yerleşti” ifadelerini kullandı.
İzmir’de 2020’de yaşanan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremi hatırlatan Onalan; “70 kilometre uzaklıktaki bir fay geldi, Bayraklı'da 117 yurttaşımızın canını aldı. Bu bize bir uyarıydı, İzmir'de bir deprem olmadı. İzmir'de deprem üretecek faylar henüz kırılmadı ama kırılmayı bekliyor.” uyarısında bulundu.
"Depremler geçmişte vardı, bugün de var, yarın da olacak. Ama fayların belirlenmesi ciddi çalışmalar, özel uzmanlık isteyen konulardır.”
“1999'dan sonra bu konuda bilim insanları yetiştiriyoruz. Onların çalışmalarının sonuçlarını yeni yeni almaya başladık. Daha 2 sene öncesine kadar Türkiye'de belki 200-250 tane diri faydan söz ederken; diri fay sayısı, şu anda 500'e çıktı.”
“Türkiye'de 2 bin yıldır deprem üretmeyen faylar var ama süresini doldurmuş. Bundan daha önce haberimiz yoktu. 'Deprem olmaz' dediğimiz yerlerde faylar harekete geçti, deprem olmaya başladı.”
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