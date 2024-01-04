Uzmandan Yeni Fay Hatları İçin Kritik Uyarı: “Hiç Olmaz Dediğimiz Yerlerde Deprem Olmaya Başladı"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, Türkiye’de son zamanlarda yeni fay hatlarının harekete geçtiğini hatırlatarak, ‘deprem olmaz dediğimiz yerlerde depremler yaşanmaya başladı’ ifadelerini kullandı. Onalan ayrıca, İzmir’in de büyük deprem tehlikesi altında olduğunu sözlerine ekledi.