Japonya'da Meydana Gelen 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Evlerin Yıkıldığı Anlara Ait En Net Görüntüler Paylaşıldı

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Medyana gelen depremden sonra tsunami uyarısı da yapılırken, 60 bine yakın insan da evlerinden tahliye edildi.
Deprem anında kayıtta olan güvenlik kameraları ise 7.6 büyüklüğündeki depremin evleri yıktığı anları anbean kaydetti.
İşte o görüntüler: 👇
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depremin evleri yıkamadığı an demek istediniz galiba? ben görüntüde ayakta kalan koca bir mahalle görüyorum
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Adamlarda mahalle bile ayakta kaldı .. Bizde 10 şehir dümdüz oldu üstüne binlerce insanımızı kaybettik. Sorumlular nerede ? Amerika ve İsrail en büyük soruml... Devamını Gör
Japonya'ya bunu yapan deprem, dünyanın geri kalanını haritadan silerdi.