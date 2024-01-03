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Japonya'da Meydana Gelen 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Evlerin Yıkıldığı Anlara Ait En Net Görüntüler Paylaşıldı

Japonya'da Meydana Gelen 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Evlerin Yıkıldığı Anlara Ait En Net Görüntüler Paylaşıldı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 11:42

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Japonya, 2024 yılına depremle başladı. 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'yi geçerken, deprem anında yıkılan evlerin en net görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.

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Medyana gelen depremden sonra tsunami uyarısı da yapılırken, 60 bine yakın insan da evlerinden tahliye edildi.

Medyana gelen depremden sonra tsunami uyarısı da yapılırken, 60 bine yakın insan da evlerinden tahliye edildi.

Deprem anında kayıtta olan güvenlik kameraları ise 7.6 büyüklüğündeki depremin evleri yıktığı anları anbean kaydetti.

Deprem anında kayıtta olan güvenlik kameraları ise 7.6 büyüklüğündeki depremin evleri yıktığı anları anbean kaydetti.

İşte o görüntüler: 👇

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beybi shark

depremin evleri yıkamadığı an demek istediniz galiba? ben görüntüde ayakta kalan koca bir mahalle görüyorum

Bozkurt

200'e yakın bina hasar görmüş. Bunların içinde ağır hasarlı ve kısmen hasarlı olanlar da var. 3000 kişilik bir arama kurtarma ekibiyle müdahale ediyorlar. De... Devamını Gör

Friedrich Nietzsche

Adamlarda mahalle bile ayakta kaldı .. Bizde 10 şehir dümdüz oldu üstüne binlerce insanımızı kaybettik. Sorumlular nerede ? Amerika ve İsrail en büyük soruml... Devamını Gör

Bozkurt

Japonya'ya bunu yapan deprem, dünyanın geri kalanını haritadan silerdi.