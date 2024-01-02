Kendisini Instagram'dan Takip Edenlere Para Veren Fenomen, Mağazadan Kovulunca 'Mağazayı Satın Alıyorum' Dedi

Instagram'da 17 milyon ve sosyal medyalarda da toplam 25 milyona yakın takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, sokak sokak gezerek insanlara 'Beni takip ediyor musun?' diye soruyor. Kendisini takip edenlere ise para veriyor.
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İbrahim Yılmaz girdiği bir mağazada da bir çalışana 'Beni takip ediyor musun?' diye sordu. Ancak diğer çalışan mağaza içerisinde çekim yapmanın yasak olduğunu belirtip 'Lütfen çıkar mısınız?' dedi.
İbrahim Yılmaz ise 'Türkiye'nin en ünlü 10 kişisinden biriyim ama beni kovdu çok üzgünüm' diyerek ağlama taklidi yaptıktan sonra ise 'Hani ben zengindim? Mağazayı satın alıyorum' dedi.
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