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Dağarcık Düellosu'nun Yılbaşı Özel Programında Sorulan 'Manitanın En Yakın Erkek Arkadaşı' Sorusu Gündem Oldu

Dağarcık Düellosu'nun Yılbaşı Özel Programında Sorulan 'Manitanın En Yakın Erkek Arkadaşı' Sorusu Gündem Oldu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 17:28

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Uzun yıllar televizyonda 'Kelime Oyunu' programını sunan ve daha sonra ise YouTube'a geçerek benzer bir format yapan Ali İhsan Varol, Dağarcık Düellosu 'DaDü'nün ilk sezon finalini yılbaşı gecesi gerçekleştirdi. Oldukça eğlenceli anlara sahne olan Ali İhsan Varol ile Dağarcık Düellosu 'DaDü'de sorulan bir soru ise sosyal medyada gündem oldu.

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Ali İhsan Varol ile İbrahim isimli yarışmacının yarıştığı anlarda sunuculuğu ise fenomen Berk Keklik yaptı.

Ali İhsan Varol ile İbrahim isimli yarışmacının yarıştığı anlarda sunuculuğu ise fenomen Berk Keklik yaptı.

Berk Keklik yarışmacılara, 'Manitanın en yakın erkek arkadaşı' diye sordu. Ali İhsan Varol soruya ilk olarak 'Meriç' şeklinde yanlış cevap verdi.

Berk Keklik yarışmacılara, 'Manitanın en yakın erkek arkadaşı' diye sordu. Ali İhsan Varol soruya ilk olarak 'Meriç' şeklinde yanlış cevap verdi.

Ardından ise harf istendi ve kelimenin ortasındaki 'V' harfi açıldı. İbrahim isimli yarışmacının cevabı ise, 'G..at' oldu.

Sosyal medyada gündem olan o anlar: 👇

Ali İhsan Varol ile Dağarcık Düellosu "DaDü" yılbaşı özel programının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

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