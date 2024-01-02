Dağarcık Düellosu'nun Yılbaşı Özel Programında Sorulan 'Manitanın En Yakın Erkek Arkadaşı' Sorusu Gündem Oldu

Uzun yıllar televizyonda 'Kelime Oyunu' programını sunan ve daha sonra ise YouTube'a geçerek benzer bir format yapan Ali İhsan Varol, Dağarcık Düellosu 'DaDü'nün ilk sezon finalini yılbaşı gecesi gerçekleştirdi. Oldukça eğlenceli anlara sahne olan Ali İhsan Varol ile Dağarcık Düellosu 'DaDü'de sorulan bir soru ise sosyal medyada gündem oldu.