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Kız Arkadaşı İçin Annesiyle Kavga Eden Adam, Gözlerinin Önünde Aldatılınca Gözyaşlarına Boğuldu

Kız Arkadaşı İçin Annesiyle Kavga Eden Adam, Gözlerinin Önünde Aldatılınca Gözyaşlarına Boğuldu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 13:52

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YouTuber Fariz Bahşeliyev'in yaptığı 'Sevgilini test et' programında sevgilisini test etmek isteyen genç gözlerinin önünde aldatıldı.

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Sevgilisini test edip eğer aldatılmazsa 10.000 TL kazanacağı söylenen genç, testi kabul edince hayatının şokunu yaşadı.

Sevgilisini test edip eğer aldatılmazsa 10.000 TL kazanacağı söylenen genç, testi kabul edince hayatının şokunu yaşadı.

Kız arkadaşını onaylamadığı için annesiyle kavga edip konuşmadığını belirten genç, gözlerinin önünde aldatılınca gözyaşlarına boğuldu.

Kız arkadaşını onaylamadığı için annesiyle kavga edip konuşmadığını belirten genç, gözlerinin önünde aldatılınca gözyaşlarına boğuldu.

İşte o anlar: 👇

YouTuber Fariz'in videosunun tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

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