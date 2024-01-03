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Yatılı Kur'an Kursunda Yangın: Binada Kalan Öğrenciler Tahliye Edildi

Yatılı Kur'an Kursunda Yangın: Binada Kalan Öğrenciler Tahliye Edildi

yangın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.01.2024 - 08:44

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan ve 25 öğrencinin kaldığı öğrenilen İlim Yayma Yatılı Kur'an Kursu'nda yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangından öğrenciler kendi imkanlarıyla kurtuldu.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, binada kalan öğrenciler tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, binada kalan öğrenciler tahliye edildi.

Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan Halidiye İlim Yayma Kuran Kursu'nun bahçesindeki barakada saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.

Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan Halidiye İlim Yayma Kuran Kursu'nun bahçesindeki barakada saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.

Barakada bilinmeyen nedenle başlayan alevler kısa süre sonra yanında bulunan Kuran kursunun çatısına sıçradı.

Barakada bilinmeyen nedenle başlayan alevler kısa süre sonra yanında bulunan Kuran kursunun çatısına sıçradı.

Yangını fark ederek binayı boşaltan öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını fark ederek binayı boşaltan öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
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Kur'an kursunda yatılı olarak 25 öğrencinin kaldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kur'an kursunda yatılı olarak 25 öğrencinin kaldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinden görüntüler:

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mamamia

yatılı Kur'an kursu neden var? geçmiş olsun çocuklara

barbarian

Yatılı diğer okullar neden var? Hafız yetiştirmenin en kolay yolu olduğu için var.

Ponche

Allah bile göstermelik açılan kuran kursunu yaktı. iyiki kimseye bişe olmadı. onedio senin ben .........

Son Çomar Bükücü

Yatılı kuran kursu mu olur amk?! Kesin keranedir o.