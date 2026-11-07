Kasım İndirimlerinde Bilinçli Harcama Yapmanın 11 Yolu
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Kasım ayındaki dev indirim şöleni sadece belirli mağazalar ve kategorilerle sınırlı değil. Yılda bir kez gelen bu çok özel dönem elbette kültür, sanat ve eğlence dünyasını da etkiliyor.
Kasım geldiğinde telefon ekranlarına düşen bildirimler bir yerden sonra ihtiyaçları ayırt etmeyi zorlaştırsa da doğru fırsatlarla bütçeyi kaybetmeden harcama yapmak mümkün.
İşte Kasım indirimlerinde bütçeni korumanı sağlayacak öneriler!
1. Önce ihtiyaçları listele.
2. "İndirimde" yazısını görünce hemen alım yapma.
3. Bütçene sınır koy.
4. Kullanmayacağın bir şeyi sırf ucuz diye alma.
5. İndirimi deneyimde de ara.
6. Kültür sanata harcadığın parayı kayıp olarak görme.
7. "Belki bir gün kullanırım" cümlesine dikkat et.
8. Sepeti bir gece bekletmeyi dene.
9. Ücretsiz kargo için sepete gereksiz şeyler ekleme.
10. Fırsatı kaçırma duygusuna teslim olma.
11. Kendin için küçük bir keyif payı bırak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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