article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kasım İndirimlerinde Bilinçli Harcama Yapmanın 11 Yolu

etiket Kasım İndirimlerinde Bilinçli Harcama Yapmanın 11 Yolu

Özge
Özge - Onedio Üyesi
07.11.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kasım ayındaki dev indirim şöleni sadece belirli mağazalar ve kategorilerle sınırlı değil. Yılda bir kez gelen bu çok özel dönem elbette kültür, sanat ve eğlence dünyasını da etkiliyor. 

Kasım geldiğinde telefon ekranlarına düşen bildirimler bir yerden sonra ihtiyaçları ayırt etmeyi zorlaştırsa da doğru fırsatlarla bütçeyi kaybetmeden harcama yapmak mümkün.

İşte Kasım indirimlerinde bütçeni korumanı sağlayacak öneriler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Önce ihtiyaçları listele.

1. Önce ihtiyaçları listele.

İndirim sayfalarını açıp neye ihtiyacın olduğunu orada keşfetmek biraz tehlikeli bir eylem. Sayfaların seni yönlendirmesine izin vermeden önce gerçekten almak istediğin şeyleri listele, ardından fiyatları kontrol et. Böylece kampanyalar seni değil, sen kampanyaları seçmiş olursun.

2. "İndirimde" yazısını görünce hemen alım yapma.

2. "İndirimde" yazısını görünce hemen alım yapma.

Büyük kırmızı yüzdeler indirim döneminde aşırı ikna edici olabilir ama fiyatın gerçekten avantajlı olup olmadığı başka mesele. Birkaç farklı mağazada karşılaştırma yapmak için iki dakika ayırmayı dene. Bazen bu bile en avantajlı fiyatı daha kolay bulmanı sağlar.

3. Bütçene sınır koy.

3. Bütçene sınır koy.

Kasım ayı indirim ayı diye sonsuz harcama yapacak değilsin. Çünkü kampanyalar ayrı ayrı bakıldığında masum görünebilir ama bir araya geldiğinde kart ekstrende epey fark yaratabilir. Baştan kendine sınır koyarsan bu riskleri de azaltırsın.

4. Kullanmayacağın bir şeyi sırf ucuz diye alma.

4. Kullanmayacağın bir şeyi sırf ucuz diye alma.

Hiç giymeyeceğin bir mont yüzde 70 indirimli olsa da hâlâ gereksiz bir monttur. Aynı şey mutfak aletinden teknolojik ürüne kadar her şey için geçerli. Dolayısıyla sırf fiyatlar dibi gördü diye alım yapmak zorunda olmadığını hatırlamak isteyebilirsin.

5. İndirimi deneyimde de ara.

5. İndirimi deneyimde de ara.

Kasım fırsatlarını değerlendirirken sepete yeni bir eşya eklemek şart değil; takvime güzel bir plan eklemek de gayet iyi bir seçenek. Passo’nun Bilet Friday kampanyası, 1-30 Kasım boyunca seçili etkinliklerde %50’ye varan indirimler ve 1 alana 1 hediye fırsatları sunuyor. Üstelik kampanya kapsamında konserden tiyatroya farklı etkinlikler bulunduğu için “Bu ay ne yapsak?” sorusuna da epey keyifli cevaplar çıkabiliyor.

Kampanyalı biletler sınırlı sayıda olduğu için ilgini çeken etkinlikleri önceden incelemen iyi olabilir. 

Bilet Friday kapsamındaki etkinlikleri ve kampanya detaylarını Passo’dan hemen kontrol etmeyi unutma.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kültür sanata harcadığın parayı kayıp olarak görme.

6. Kültür sanata harcadığın parayı kayıp olarak görme.

Yeni bir eşya birkaç ay sonra sıradanlaşabilir ama çok iyi konseri, tiyatroyu ve aktiviteyi yıllar sonra bile hatırlarsın. Bu nedenle kültür-sanat deneyimine ayırdığın bütçe sana yeni bir anı bırakıyorsa, bunu yalnızca “harcama” olarak görmek haksızlık olur.

7. "Belki bir gün kullanırım" cümlesine dikkat et.

7. "Belki bir gün kullanırım" cümlesine dikkat et.

Kasım indirimlerinin en pahalı cümlelerinden biri bu olabilir. Çünkü o “bir gün” hiç gelmezse indirimli aldığın ürün de dolabın en pahalı parçasına dönüşür. Nerede kullanacağını bilemediğin ürünlere muhtemelen ihtiyacın yoktur.

8. Sepeti bir gece bekletmeyi dene.

8. Sepeti bir gece bekletmeyi dene.

Bazen sana o an çok gerekli gibi görünen şey ertesi gün tüm cazibesini kaybedebilir. İşte bu nedenle sağlıklı düşünmek ve gerçek ihtiyaçlarını ayırt etmek için araya sadece biraz süre koyman gerekir. Acil olmayan alışverişlerde sepete ertesi gün tekrar baktığında çok şey değişebilir.

9. Ücretsiz kargo için sepete gereksiz şeyler ekleme.

9. Ücretsiz kargo için sepete gereksiz şeyler ekleme.

“200 TL daha eklersem kargo bedava” cümlesinin sonu bazen kart limitlerini bile zorlayabiliyor. Yani kargo ücretinden kaçarken bütçeyi büyütmek pek iyi bir matematik değil. Sadece ücretsiz kargo barajına ulaşmak için aldığın şeyleri sepette bir kez daha kontrol etmek sana çok şey kazandırabilir.

10. Fırsatı kaçırma duygusuna teslim olma.

10. Fırsatı kaçırma duygusuna teslim olma.

Kasım fırsatları biraz da algılarla oynayan bir süreç. Her yerde karşına çıkan 'şok kampanya' ve “son 3 gün” gibi uyarılar seni de biraz telaşlandırabilir. Ancak aceleci alışveriş bazen bütçeni aşmana sebep olabilir. Bu nedenle kampanyanın hayatının son fırsatı olmadığını hatırlamak rahatlatıcı olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Kendin için küçük bir keyif payı bırak.

11. Kendin için küçük bir keyif payı bırak.

Bilinçli harcama yaparken her şeyi kısmak zorunda değilsin. Bütçende küçük bir aralık bırakarak çok istediğin bir atölyeye katılabilir, tek başına tiyatro keyfi yaşayabilir ya da sevdiğin başka bir etkinliğe gidebilirsin. Bazen kendine ayırdığın birkaç saat, aldığın herhangi bir üründen çok daha iyi hissettirebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın