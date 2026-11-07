article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Polonya'nın Krakow Kentindeki Tarihi Ana Meydan'da Araçtan Halka Ateş Açıldı

Polonya'nın Krakow Kentindeki Tarihi Ana Meydan'da Araçtan Halka Ateş Açıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 19:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Polonya'nın Krakow kentindeki tarihi Ana Meydan'da (Rynek Główny) hareket halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açıldı. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi yaralandı. Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi ve hastaneye kaldırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meydanda araçtan ateş açıldı.

Meydanda araçtan ateş açıldı.

Saldırı 7 Kasım'da yaklaşık saat 15.00'te Krakow'un en yoğun noktalarından biri olan Ana Meydan'da yaşandı. İtfaiye sözcüsü Polsat News'e yaptığı açıklamada saldırganın yoldan geçen bir araç içinden çevreye rastgele ateş açtığını bildirdi. Polis, araçtan insanlara ateş açıldığı ihbarını aldığını doğruladı. Malopolska Polisi'nin ilk açıklamasına göre 5 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı. Yaralananlar arasında polis memurlarının da bulunduğu bildirildi.

Krakow'un tarihi merkezi hedef oldu.

Krakow'un tarihi merkezi hedef oldu.

Krakow, Polonya'nın Varşova'dan sonraki en büyük kenti ve Ana Meydan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi merkezin kalbinde yer alıyor. Belediye yönetimi X hesabından yaptığı açıklamada silahlı saldırının Ana Meydan'da gerçekleştiğini doğruladı. Aziz Meryem Bazilikası çevresinde ve Dietla Caddesi'nde çok sayıda polis aracı ve ambulans görüldü. Yetkililer, kentte bulunan ve ziyaret eden herkesten bölgeden uzak durmasını ve güvenli yerlere geçmesini istedi.

Saldırgan polis tarafından vuruldu.

Saldırgan polis tarafından vuruldu.

Polis açıklamasında saldırganın polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildiği ve hastaneye sevk edildiği bildirildi. Acil servis ekipleri olay yerindeki çalışmalarını sürdürdü, ağır yaralananlar için bir ambulans helikopteri meydana indi. Meydan araç trafiğine ve girişlere kapatıldı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde saldırganın taktik kıyafetli olduğu ve uzun namlulu silahla ateş ettiği öne sürüldü. Saldırganın kimliği ve saldırı nedeni konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Tusk, Nawrocki ve ABD Büyükelçisi açıklama yaptı.

Tusk, Nawrocki ve ABD Büyükelçisi açıklama yaptı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, İçişleri Bakanı'ndan düzenli bilgi aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

'Krakow'da meydana gelen trajik silahlı saldırının ardından durumla ilgili olarak İçişleri Bakanı tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyorum. Polis, saldırının arkasındaki arka planı ve tüm koşulları titizlikle inceliyor.'

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki da sosyal medya hesabından haberleri derin bir endişe ile takip ettiğini belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, yaralılara acil şifalar temenni etti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini kaydetti. ABD'nin Polonya Büyükelçisi Tom Rose ise saldırıyı 'Polonya'nın huzurunu parçalayan vahşi ve cani bir saldırı' olarak niteleyerek Amerika'nın Polonya'nın yanında olduğunu açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın