Polonya'nın Krakow Kentindeki Tarihi Ana Meydan'da Araçtan Halka Ateş Açıldı
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Polonya'nın Krakow kentindeki tarihi Ana Meydan'da (Rynek Główny) hareket halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açıldı. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi yaralandı. Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi ve hastaneye kaldırdı.
Meydanda araçtan ateş açıldı.
Krakow'un tarihi merkezi hedef oldu.
Saldırgan polis tarafından vuruldu.
Tusk, Nawrocki ve ABD Büyükelçisi açıklama yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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