Polonya'nın Krakow Kentindeki Tarihi Ana Meydan'da Araçtan Halka Ateş Açıldı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, İçişleri Bakanı'ndan düzenli bilgi aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

'Krakow'da meydana gelen trajik silahlı saldırının ardından durumla ilgili olarak İçişleri Bakanı tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyorum. Polis, saldırının arkasındaki arka planı ve tüm koşulları titizlikle inceliyor.'

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki da sosyal medya hesabından haberleri derin bir endişe ile takip ettiğini belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, yaralılara acil şifalar temenni etti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini kaydetti. ABD'nin Polonya Büyükelçisi Tom Rose ise saldırıyı 'Polonya'nın huzurunu parçalayan vahşi ve cani bir saldırı' olarak niteleyerek Amerika'nın Polonya'nın yanında olduğunu açıkladı.