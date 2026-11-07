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Irak Milli Takımı'nı Reddeden 21 Yaşındaki Madjed'e Iraklı Yöneticiden İdam Tehdidi

Irak Milli Takımı'nı Reddeden 21 Yaşındaki Madjed'e Iraklı Yöneticiden İdam Tehdidi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 20:40
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İsveç ekibi Hammarby'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Montader Madjed, Irak milli takımına gitmeyi reddetmesinin ardından ciddi bir tehditle karşılaştı. Iraklı yönetici Adil al-Rubaie, bir televizyon programında futbolcunun idam edilmesi gerektiğini söyledi. Irak Futbol Federasyonu ise bu sözleri sert bir dille kınadı.

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Madjed hem İsveç hem Irak vatandaşı.

Madjed hem İsveç hem Irak vatandaşı.

Sağ kanatta oynayan Madjed, İsveç'in alt yaş milli takımlarında forma giymişti. 2023'te Irak'ı seçen futbolcu, A milli takımda 4 maça çıktı.

Madjed, bu yıl içinde arkadaşlarının Irak milli takımıyla alay ettiği bir videoda yer almıştı. Hatasını kabul eden futbolcu, 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Graham Arnold ilişkileri onarmak için tekrar davet etti ancak Madjed bu daveti geri çevirdi.

Al-Rubaie sözlerini geri adım atmadan savundu.

Al-Rubaie sözlerini geri adım atmadan savundu.

Madjed, daveti neden reddettiğini şu sözlerle açıkladı:

'Bu karmaşık bir durum ve şu anda öncelikle buraya odaklanmak istiyorum. Şimdilik herhangi bir yere uçmak istemiyorum.'

Televizyonda konuşan Adil al-Rubaie, 'Ülkenin adına saygı göstermeyen kişiyi idam ettirelim' ifadelerini kullandı. Sunucunun bu sözlerin abartılı olduğunu söylemesi üzerine yönetici, 'Hayır, kesinlikle abartılı değil' diye karşılık verdi. Al-Rubaie ayrıca federasyonun futbolcu hakkında yasal süreç başlatması gerektiğini de savundu.

Irak Futbol Federasyonu sözcüsü Ahmed Al-Falluji, tehdit içeren açıklamayı kınadı ve al-Rubaie hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğini belirtti. Henüz resmi bir soruşturma başlatıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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