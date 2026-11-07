Irak Milli Takımı'nı Reddeden 21 Yaşındaki Madjed'e Iraklı Yöneticiden İdam Tehdidi
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İsveç ekibi Hammarby'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Montader Madjed, Irak milli takımına gitmeyi reddetmesinin ardından ciddi bir tehditle karşılaştı. Iraklı yönetici Adil al-Rubaie, bir televizyon programında futbolcunun idam edilmesi gerektiğini söyledi. Irak Futbol Federasyonu ise bu sözleri sert bir dille kınadı.
Madjed hem İsveç hem Irak vatandaşı.
Al-Rubaie sözlerini geri adım atmadan savundu.
Irak Futbol Federasyonu sözcüsü Ahmed Al-Falluji, tehdit içeren açıklamayı kınadı ve al-Rubaie hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğini belirtti. Henüz resmi bir soruşturma başlatıldığına dair bir açıklama yapılmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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