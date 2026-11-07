Irak Milli Takımı'nı Reddeden 21 Yaşındaki Madjed'e Iraklı Yöneticiden İdam Tehdidi

Madjed, daveti neden reddettiğini şu sözlerle açıkladı:

'Bu karmaşık bir durum ve şu anda öncelikle buraya odaklanmak istiyorum. Şimdilik herhangi bir yere uçmak istemiyorum.'

Televizyonda konuşan Adil al-Rubaie, 'Ülkenin adına saygı göstermeyen kişiyi idam ettirelim' ifadelerini kullandı. Sunucunun bu sözlerin abartılı olduğunu söylemesi üzerine yönetici, 'Hayır, kesinlikle abartılı değil' diye karşılık verdi. Al-Rubaie ayrıca federasyonun futbolcu hakkında yasal süreç başlatması gerektiğini de savundu.