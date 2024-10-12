Yalı Çapkını'nın İzlenmemesinden Şerbo'nun Yeni Senaristine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yalı Çapkını'nın İzlenmemesinden Şerbo'nun Yeni Senaristine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
12 Ekim Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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atv'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden anlar yaşandı. Programa konuk olan kadın bir anlığına canlı yayında olduğunu unutup, yaptığı hareketle gündem oldu.
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Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Arak dizisi, önce ilk bölümün ardından yayından kaldırılmış ardından da ismi değiştirilmişti. Dizinin başrolü İlker Kaleli, bu konu hakkında ilk kez açıklama yaptı.
Cuma akşamları reyting anlamında en çetin akşamlardan biri. Birkaç ay öncesine kadar Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti ezeli rakip olurken Yalı Çapkını'nın önlenemez düşüşü sonrası çok şey değişti. Son verilere göre 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, Yalı Çapkını'nı reytinglerde solladı.
2009-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hanımın Çiftliği dizisinde Özgü Namal'ın canlandırdığı Güllü karakteri ve annesinin şiddete uğradığı sahnelere hiçbir yaptırım uygulanmazken Güllü'nün artık canına tak edip babasını kırbaçladığı sahneye RTÜK ceza vermişti. O sahne yıllar sonra tekrardan gündem oldu.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yine heyecanın doruğa çıktığı bir bölümle ekrana geldi. Popüler dizinin son bölümüne gelen tepkileri sizler için derledik.
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Geçtiğimiz hafta "MasterChef Tarihinin En Güzel Kadın Yarışmacısını Seçiyoruz" anketimizi duyurmuştuk. 1 haftanın ardından anketimiz sona erdi ve Onedio okuyucularının seçimleriyle en güzel 5 kadını sizler için derledik.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
Çıplak ve Bihter'in senaryosunu yazan Merve Göntem, Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin senaryo ekibine dahil oldu.
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