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Olayların Dallanıp Budaklandığı Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Olayların Dallanıp Budaklandığı Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
12.10.2024 - 13:58

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yine heyecanın doruğa çıktığı bir bölümle ekrana geldi. Popüler dizinin son bölümüne gelen tepkileri sizler için derledik.

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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti yine ağzımızı bir karış açık bırakan bir bölümle ekranlara geldi.

Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti yine ağzımızı bir karış açık bırakan bir bölümle ekranlara geldi.

Görkem'in intikam planlarına tam gaz devam ettiği Şerbo'da DoğFat'ın aşırı flörtöz halleri hepimizi esir aldı.

Görkem'in intikam planlarına tam gaz devam ettiği Şerbo'da DoğFat'ın aşırı flörtöz halleri hepimizi esir aldı.

DoğFat birleşir mi bilemeyiz ama KıvMer'in çatır çatır boşandığı ve yeni psikopatımız Cemal'in Kıvılcım için hain planlarını harekete geçirdiği Şerbo epey heyecanlıydı. Biz de bu bölüme gelen tepkileri sizler için derledik.

DoğFat birleşir mi bilemeyiz ama KıvMer'in çatır çatır boşandığı ve yeni psikopatımız Cemal'in Kıvılcım için hain planlarını harekete geçirdiği Şerbo epey heyecanlıydı. Biz de bu bölüme gelen tepkileri sizler için derledik.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:

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