Sizler Seçtiniz! MasterChef Tarihinin En Güzel 5 Kadını
Sizler Seçtiniz! MasterChef Tarihinin En Güzel 5 Kadını
Geçtiğimiz hafta 'MasterChef Tarihinin En Güzel Kadın Yarışmacısını Seçiyoruz' anketimizi duyurmuştuk. 1 haftanın ardından anketimiz sona erdi ve Onedio okuyucularının seçimleriyle en güzel 5 kadını sizler için derledik.
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5. Cemre Uyanık - %6 oy aldı.
4. Şirin Sadegzade %8 (504) oy aldı.
3. Eda Çağlayan - %8 oy (538) aldı.
2. Pelin Zaman - %17 oy aldı.
1. Beyza Huri Aydın, %20 oy alarak en güzel kadın yarışmacı seçildi.
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