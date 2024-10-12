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Sizler Seçtiniz! MasterChef Tarihinin En Güzel 5 Kadını

Sizler Seçtiniz! MasterChef Tarihinin En Güzel 5 Kadını

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
12.10.2024 - 14:25

Geçtiğimiz hafta 'MasterChef Tarihinin En Güzel Kadın Yarışmacısını Seçiyoruz' anketimizi duyurmuştuk. 1 haftanın ardından anketimiz sona erdi ve Onedio okuyucularının seçimleriyle en güzel 5 kadını sizler için derledik.

Anketimize buradan ulaşabilirsiniz:

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5. Cemre Uyanık - %6 oy aldı.

5. Cemre Uyanık - %6 oy aldı.

4. Şirin Sadegzade %8 (504) oy aldı.

4. Şirin Sadegzade %8 (504) oy aldı.

3. Eda Çağlayan - %8 oy (538) aldı.

3. Eda Çağlayan - %8 oy (538) aldı.

2. Pelin Zaman - %17 oy aldı.

2. Pelin Zaman - %17 oy aldı.

1. Beyza Huri Aydın, %20 oy alarak en güzel kadın yarışmacı seçildi.

1. Beyza Huri Aydın, %20 oy alarak en güzel kadın yarışmacı seçildi.

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