Bihter Filminin Senaristi Merve Göntem, Kızılcık Şerbeti Senaryo Ekibine Dahil Oldu!
Bihter Filminin Senaristi Merve Göntem, Kızılcık Şerbeti Senaryo Ekibine Dahil Oldu!
Çıplak ve Bihter'in senaryosunu yazan Merve Göntem, Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin senaryo ekibine dahil oldu.
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BluTV'nin olay yaratan dizisi Çıplak ve Aşk-ı Memnu'nun film uyarlaması Bihter'in senaristi Merve Göntem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi heyecanlandırdı.
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Tanınmış projelerin senaryo ekibinde yer alan Göntem, X hesabından Show TV'nin fenomen haline gelmiş dizisi Kızılcık Şerbeti'ne transfer olduğunu açıkladı.
İlk bölümden beri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleminden çıkan Kızılcık Şerbeti ekranların en kaos yüklü dizileri arasında yer alıyor.
Merve Göntem, 72. bölüm yani önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümle Kızılcık Şerbeti'nin senaryo ekibine dahil olduğunu açıkladı.
Bakalım Şerbomuz, Göntem'in kalemiyle nasıl yol alacak? Şimdiden merak ettik!
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