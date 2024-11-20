Yalı Çapkını'nda "Beklenen" Vedadan MasterChef Beyza'nın Yüzünde İz Olmamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Yalı Çapkını'nda "Beklenen" Vedadan MasterChef Beyza'nın Yüzünde İz Olmamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
20 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. İlk sezonuyla fırtına gibi esen, reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, geçtiğimiz sezondan bu yana bir düşen bir yükselen reytinglere sahip. Bunun en büyük sebebi de Seyran ve Ferit'in sürekli ayrı yazılması. İzleyicinin birlikte görmek istediği bu ikili her daim ayrılıyor ve bu da pek tabii reytinglerle kendini gösteriyor. Ancak senaristler bu riski almaya daha fazla dayanamadı ve Seyran-Ferit ikilisi yeniden bir araya gelmek için ilk adımları attı. Bu da Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye gelişiyle izleyici tarafında kaos yaratan bir oyuncunun diziden ayrılmasıyla sonuçlandı!
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2. NOW TV pek çok yeni dizi projesiyle yeni sezona başladı. Hatta sezon ortasında olmamıza rağmen yepyeni dizilerle sezona renk katmaya devam edecek. Ancak sezonda en büyük başarıyı yakalayan dizi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... oldu. Farklı konusu ve oyuncularının yeteneğiyle göz dolduran dizi kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eski Popstar yarışmacısı diziye Nur'un pavyondan arkadaşı olarak konuk olacak.
3. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Annem Ankara, bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. 90’lı yıllarda Ankara'da geçen üç çocuk annesi Zuhal’in hikayesini konu alan dizinin konusu şimdiden ilgi çekmeyi başardı. Dizinin tanıtımı için diğer dizilerden farklı bir yöntem denendi. Ankara'da bugün satılan ekmekler Annem Ankara ambalajıyla satıldı.
4. Sezonun iddialı yapımlarından biri olan Annem Ankara sonunda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle beğeni toplayan ve 90'lara götüren dizi, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün oyunculuğuyla ekrana kilitlemeyi başardı. Dizide Zuhal'in hikayesi anlatılırken, anlatıcı da üç çocuktan en büyüğü olan Hasan'ın yetişkin haline aitti. Çok yakından tanıdığımız bu ses hikayeyi dinlerken daha çok duygu kattı.
5. RTÜK cezaları televizyon ekranlarında yayınlanan diziler ve programlar için oldukça can sıkıcı oluyor. Cezalar çoğunlukla para cezası ya da yayın durdurma şeklinde olduğundan, büyük bir maddi yükümlülük altına giriliyor. Peki ama RTÜK cezalarını kim ödüyor? Dizinin yayınlandığı kanal mı, yoksa yapımcı mı? Bu sorunun cevabını TikTok fenomeni olan set çalışanı Yener Yalçın verdi.
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6. TV8’de yayınlanan maçlar sırasında saha içi reklam alanlarında yer alan bahis sitelerinin reklamları tartışma konusu olmuştu. Dün akşamki Karadağ-Türkiye arasında oynanan futbol müsabakasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis reklamı yapılması ve insanların teşvik edilmesi iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de TV8 için inceleme başlatıldığını açıkladı.
7. TikTok fenomenlerinden olan Aleyna Gül Demircioğlu, eski sevgilisi ile yaşadıkları nedeniyle Esra Erol’a katıldı. Genç kız, eski sevgilisinin kendisine ait müstehcen görüntüleri garsonlara bile gönderdiğini öne sürdü. Eski sevgiliden de açıklama geldi.
8. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Selvi karakteriyle hafızalara kazınan Fatma Büşra Ayaydın oyunculuğu bıraktı. Bir süredir ortalıkta görünmeyen ünlü isim son hali ile herkesi şaşırttı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra Ayaydın, maneviyata yöneldi. Ortaya çıkan son halinde ise tesettüre girdiği görüldü. İşte Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'nin son hali...
9. MasterChef Türkiye'de yüzüne kızgın yağ dökülmesiyle feci bir kaza geçiren Beyza, yarışmaya yüz sargılarıyla geri dönmüştü. Tedavisi devam eden Beyza, son bölümde yüzündeki sargıları çıkarmasıyla gündem oldu. Sargılarını çıkardıktan sonra yüzünde hiçbir iz bulunmaması dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Beyza'nın son hali "Kaza kurgu muydu?" sorusunu akıllara getirdi. İşte izleyicilerin tepkileri...
10. Candaş Tolga Işık'ın KAFA TV için hazırladığı Fenomen'in son konuğu İlker Kaleli oldu. Poyraz Karayel dizisinden sahneler izleyen ve konuşan İlker Kaleli, eski aşkı Burçin Terzioğlu'yla rol aldığı bir sahneyi soluksuz izledi. Kaleli'nin sahneyi izlerkenki beden dili dikkatli izleyicilerden kaçmadı. Tabii sosyal medyaya onlarca yorum yağdı. İşte İlker Kaleli'nin o anları...
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11. Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti tam gaz devam ediyor. Popüler dizinin 3. sezonunda epey oyuncu değişiklikleri yaşanırken bunların bir kısmı izleyicide karşılık bulamamıştı. Nitekim Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nden iki bomba ayrılık olduğunu açıkladı. Dizide henüz birkaç bölümdür yer alan iki karakter, Şerbo'ya veda edecek. İşte haberin detayları...
12. Eylül ayında kaybolan dini nikahlı eşini aramak için Hasan F., Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı'nın yayınında bulunan Aybeniz Top şiddet gördüğünü söylemişti. İkili yayında barışıp evlerine döndüler. Ancak bugün acı haber geldi. bir çocuk annesi Aybeniz Top birlikte yaşadığı Hasan F. tarafından öldürüldü. Müge Anlı cinayeti canlı yayında açıkladı.
13. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün sabah heyecanlı dakikalar yaşanmıştı. 9 yaşında kaybolan Tutku Dilara ile ilgili kardeşi Umut stüdyoya geldi. Yayında anlattığına göre ablasını parktan bir adam kaçırdı. Ancak çelişkili açıklamaları Umut'u ele verdi. Israrlar sonucu Umut gerçeği Müge Anlı'ya yayın arkasında açıklayacağını söyledi. Müge Anlı küçük kız ile ilgili gerçeği aydınlatmak üzere yayını yarıda kesti. Peki, Umut yayın arkasında Müge Anlı'ya neyi itiraf etti?
14. Survivor'ın olaylı isimlerinden Yunus Emre Özden, sosyal medyada yaptığı itirafla gündeme oturdu. Yunus Emre, Acun Ilıcalı'ya yarışma süresince verdiği zararın büyüklüğünü açıkladı. Yarışmacının belirttiği zarar miktarı, şoke etti. Kavga ve tartışmalarıyla sıkça konuşulan Yunus Emre, bu itirafıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.
15. Bir televizyon efsanesi olan Aşk-ı Memnu aynı zamanda Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, yayınlandığı saatlerde sokakta insan kalmazken finalinde ülke olarak ağlamıştık. Yıllardır her yaz sezonunda düzenli olarak tekrarları yayınlanan ve yine reytinglerde enfes başarılar sağlayan Aşk-ı Memnu her açıdan efsaneleşirken aşırı popülerleşen dizisi ile kitabı arasındaki farkları irdelemek istedik. Öyleyse buyurun sohbete!
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16. Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Nagihan Karadere, Survivor 2025 hakkında konuştu. Survivor 2025'teki All Star kadrosunda olması beklenen Nagihan bu konuda herhangi bir teklif almadığını belirtti. Muhabirlere konuşan Nagihan, Acun Ilıcalı'ya seslenerek teklif beklediğini duyurdu. Bakalım Nagihan'ın bu hamlesi işe yarayacak mı? Detaylar içeriğimizde!
17. Ali Sunal ile Aramızda programının konukları Kızılcık Şerbeti oyuncuları Evrim Alasya ve Barış Kılıç oldu. İkili diziye dair ipuçları verdi. Tabii Kıvılcım ve Ömer'in akıbeti hakkında da konuştu. Kıvılcım ve Ömer'in yeniden evleneceğini isteyen seyirciye yanıt veren ikili, böylece soru işaretlerini giderdi. İşte o anlar...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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