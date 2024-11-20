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"Kıvılcım ve Ömer Yeniden Evlenecek mi?" Sorusuna Şerbo Oyuncularından Yanıt

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"Kıvılcım ve Ömer Yeniden Evlenecek mi?" Sorusuna Şerbo Oyuncularından Yanıt

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.11.2024 - 12:19

Ali Sunal ile Aramızda programının konukları Kızılcık Şerbeti oyuncuları Evrim Alasya ve Barış Kılıç oldu. İkili diziye dair ipuçları verdi. Tabii Kıvılcım ve Ömer'in akıbeti hakkında da konuştu. Kıvılcım ve Ömer'in yeniden evleneceğini isteyen seyirciye yanıt veren ikili, böylece soru işaretlerini giderdi. İşte o anlar...

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Bloomberg HT'de yayınlanan Ali Sunal ile Aramızda programının son konukları Kızılcık Şerbeti oyuncuları Evrim Alasya ve Barış Kılıç oldu.

Bloomberg HT'de yayınlanan Ali Sunal ile Aramızda programının son konukları Kızılcık Şerbeti oyuncuları Evrim Alasya ve Barış Kılıç oldu.

Sunal'ın sorularını yanıtlayan ikili, elbette Kızılcık Şerbeti ve dizideki karakterleri Kıvılcım ve Ömer hakkında da ipuçları verdi.

Sunal'ın sorularını yanıtlayan ikili, elbette Kızılcık Şerbeti ve dizideki karakterleri Kıvılcım ve Ömer hakkında da ipuçları verdi.

İzleyiciden gelen "Kıvılcım ve Ömer tekrardan evlenir mi?" sorusunu okuyan Ali Sunal, merak edilen konuya açıklık getirilmesini sağladı.

İzleyiciden gelen "Kıvılcım ve Ömer tekrardan evlenir mi?" sorusunu okuyan Ali Sunal, merak edilen konuya açıklık getirilmesini sağladı.

Barış Kılıç, "Evlenme olmaz ya, onu beklemesinler." derken "Barışma olabilir" yanıtını verdi.

Barış Kılıç, "Evlenme olmaz ya, onu beklemesinler." derken "Barışma olabilir" yanıtını verdi.

Evrim Alasya ise "Onu biz de bilmiyoruz ama artık evlenmeyiz, iki kere evlendik çünkü" dedi.

Evrim Alasya ise "Onu biz de bilmiyoruz ama artık evlenmeyiz, iki kere evlendik çünkü" dedi.
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İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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