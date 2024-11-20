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Annem Ankara Dizisinin Tanıtımı İçin İlginç Yöntem: Ekmekler “Annem Ankara” Ambalajıyla Satıldı!

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Annem Ankara Dizisinin Tanıtımı İçin İlginç Yöntem: Ekmekler “Annem Ankara” Ambalajıyla Satıldı!

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.11.2024 - 20:15

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Annem Ankara, bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. 90’lı yıllarda Ankara'da geçen üç çocuk annesi Zuhal’in hikayesini konu alan dizinin konusu şimdiden ilgi çekmeyi başardı. Dizinin tanıtımı için diğer dizilerden farklı bir yöntem denendi. Ankara'da bugün satılan ekmekler Annem Ankara ambalajıyla satıldı.

Haberlere yansıyan görüntülere buyurun birlikte bakalım...

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Kanal D ekranlarında bu akşam Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Annem Ankara dizisi başlıyor.

Kanal D ekranlarında bu akşam Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Annem Ankara dizisi başlıyor.

Konusu 90'lı yıllarda geçen dizide Bergüzar Korel, büfede ekmek satarak geçimini sağlayan üç çocuk annesi Zuhal'e

Konusu 90'lı yıllarda geçen dizide Bergüzar Korel, büfede ekmek satarak geçimini sağlayan üç çocuk annesi Zuhal'e

Mehmet Günsür ise Hasan karakteriyle "kimseye evlat olamamış bir adam"ı canlandırıyor.

Mehmet Günsür ise Hasan karakteriyle "kimseye evlat olamamış bir adam"ı canlandırıyor.

Hikayesiyle ilgi çeken dizi izleyiciyle buluşmadan önce ilginç bir tanıtım yöntemi seçildi. Ankara'da bugün ekmekler, Annem Ankara ambalajıyla satıldı.

Hikayesiyle ilgi çeken dizi izleyiciyle buluşmadan önce ilginç bir tanıtım yöntemi seçildi. Ankara'da bugün ekmekler, Annem Ankara ambalajıyla satıldı.

Konuyla ilgili detayları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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