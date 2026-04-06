Yalçın Küçük Kimdir? Yalçın Küçük Neden Öldü?

Yalçın Küçük, 1938 yılında İskenderun’da dünyaya gelmiş, Türk araştırmacı, yazar ve ekonomisttir. Halep'ten İskenderun'a yerleşen, baba tarafı Türkmen, anne tarafı ise Kafkasyalı bir ailenin ferdidir. 2026 yılı itibarıyla 87 yaşında olan Küçük, yaşamı boyunca akademiden siyasete, cezaevinden sürgüne kadar pek çok farklı dönemeçten geçti.

Yalçın Küçük Öldü mü?

Türkiye sosyalist hareketinin simge isimlerinden Yalçın Küçük hayatını kaybetti. Bir süredir yaşlılığa bağlı komplikasyonlar ve kronik sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü yazar 87 yaşında aramızdan ayrıldı.

Yalçın Küçük’ün Eğitimi ve Akademik Kariyeri

Küçük, akademik başarısıyla genç yaşta parlamış bir isimdir. Eğitim hayatının kilometre taşları şöyledir:

Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (Mülkiye) 1960 yılında birincilikle bitirdi.

Yurt Dışı: Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) çalışırken ABD'ye giderek ünlü Yale Üniversitesi 'nde lisans ve lisansüstü çalışmalar yaptı.

Akademisyenlik: 1966 yılında ODTÜ'de öğretim üyeliğine başladı. Ancak siyasi görüşleri ve yazdığı kitaplar nedeniyle 12 Eylül 1980 darbesinden sonra '1402’likler' listesine alınarak üniversiteden uzaklaştırıldı.

Yalçın Küçük Evli mi ve Çocuğu Var mı?

Yalçın Küçük, yaşamı boyunca özel hayatını büyük oranda kameralardan uzak tutmayı tercih etmiştir. Kendisi Temren Küçük ile evliydi ve bu evlilikten bir çocuğu bulunmaktadır.