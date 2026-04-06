article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Yalçın Küçük Kimdir? Yalçın Küçük Neden Öldü?

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 15:35

Türkiye’nin siyasi ve akademik hayatında derin izler bırakan Yalçın Küçük, 87 yaşında hayatını kaybetti. Sosyalist fikirleriyle tanınan Yalçın Küçük kimdir? Yalçın Küçük neden öldü? İşte hayatına dair bilinmeyenler ve akademik kariyerinin dönüm noktaları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yalçın Küçük Kimdir ve Kaç Yaşındaydı?

Yalçın Küçük, 1938 yılında İskenderun’da dünyaya gelmiş, Türk araştırmacı, yazar ve ekonomisttir. Halep'ten İskenderun'a yerleşen, baba tarafı Türkmen, anne tarafı ise Kafkasyalı bir ailenin ferdidir. 2026 yılı itibarıyla 87 yaşında olan Küçük, yaşamı boyunca akademiden siyasete, cezaevinden sürgüne kadar pek çok farklı dönemeçten geçti.

Yalçın Küçük Öldü mü?

Türkiye sosyalist hareketinin simge isimlerinden Yalçın Küçük hayatını kaybetti. Bir süredir yaşlılığa bağlı komplikasyonlar ve kronik sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü yazar 87 yaşında aramızdan ayrıldı.

Yalçın Küçük’ün Eğitimi ve Akademik Kariyeri

Küçük, akademik başarısıyla genç yaşta parlamış bir isimdir. Eğitim hayatının kilometre taşları şöyledir:

  • Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (Mülkiye) 1960 yılında birincilikle bitirdi.

  • Yurt Dışı: Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) çalışırken ABD'ye giderek ünlü Yale Üniversitesi'nde lisans ve lisansüstü çalışmalar yaptı.

  • Akademisyenlik: 1966 yılında ODTÜ'de öğretim üyeliğine başladı. Ancak siyasi görüşleri ve yazdığı kitaplar nedeniyle 12 Eylül 1980 darbesinden sonra '1402’likler' listesine alınarak üniversiteden uzaklaştırıldı.

Yalçın Küçük Evli mi ve Çocuğu Var mı?

Yalçın Küçük, yaşamı boyunca özel hayatını büyük oranda kameralardan uzak tutmayı tercih etmiştir. Kendisi Temren Küçük ile evliydi ve bu evlilikten bir çocuğu bulunmaktadır.

Yalçın Küçük’ün Tüm Eserleri ve Çalışmaları

Yalçın Küçük, iktisattan edebiyata, tarihten antropolojiye kadar çok geniş bir yelpazede eserler vermiştir. İşte kronolojik ve tematik olarak hazırladığı tüm eserlerin tam listesi:

Planlama ve İktisat Çalışmaları:

  • 100 Soruda Planlama Kalkınma ve Türkiye

  • Endüstrileşmenin Temel Sorunları: Sovyet Deneyimi

  • Seçme Teknik Çalışmalar

Türkiye Analizleri ve Tezler:

  • Türkiye Üzerine Tezler (I, II, III, IV, V)

  • Bir Yeni Cumhuriyet İçin

  • Aydın Üzerine Tezler

  • Quo Vadimus-Nereye Gidiyoruz?

  • Kurtuluş Yazısı

  • Emperyalist Türkiye

  • Marksist Damar

  • Dirilişin Öyküsü

Edebiyat ve Estetik Eleştirileri:

  • Bilim ve Edebiyat

  • Küfür Romanları

  • Estetik Hesaplaşma

Sovyetler ve Sosyalizm:

  • Sovyetler Birliğinde Sosyalizmin Kuruluşu

  • İtirafçıların İtirafları: TKP Pişmanları

  • Sovyetler Birliğinde Sosyalizmin Çözülüşü

  • Sol Marksizm

Kürt Meselesi ve Yakın Tarih:

  • Ermeni Rahiple Mektuplaşmalar

  • Kürtler Üzerine Tezler

  • Kürt Bahçesinde Sözleşi

  • Bir Dikine Ülke

  • Tarihçe

Sabetayizm ve Kimlik Analizleri (Şebeke Serisi):

  • Tekelistan

  • Sırlar

  • Şebeke: Network

  • İsimlerin İbranileştirilmesi

  • Tekeliyet (I, II)

  • Putları Yıkıyorum

  • İsyan (I, II)

  • Gizli Tarih

Siyaset, Cezaevi ve Diğer Eserleri:

  • Bir Soran Olursa

  • Yirmi Bir Yaşında Bir Çocuk: Fatih Sultan Mehmet

  • Davalarım

  • Yürüyüş, Bakış

  • Sicil

  • El Kitabı

  • Aydınlık Zindan

  • Türkiye Büyülü Hapishanem

  • Ders 1: Küçülme Savaş

  • Devlet ve Hürriyet

  • Caligula: Saralı Cumhur

  • Sol Müdahale

  • Aforizmalar

  • Epilepsi ile Orgazm: Mediko-Politik

  • Çöküş

  • Haberci

  • Fitne

  • Hasta Despot

  • Çıkış - Ansiklopedi (I, II)

Yalçın Küçük Neden Öldü?

Uzun süredir yaşlılığa bağlı komplikasyonlar ve kronik sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yalçın Küçük, 87 yaşında yaşama veda etti. Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Küçük, arkasında onlarca ciltlik dev bir külliyat bıraktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın