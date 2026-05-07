Vapur Karadan Yürütülecek! Samsun’daki Bandırma Vapuru Müzesi'nin Yeri Değiştiriliyor

Samsun’un Milli Mücadele’de üstlendiği tarihi role yakışır bir merkez oluşturmayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, halen Doğupark’ta bulunan Bandırma Vapuru Müzesi’nin karadan taşınarak yeni yerine götürüleceğini söyledi.

Çevre düzenlemeleri ve atık su terfi merkezi çalışmaları nedeniyle vapurun taşınacağı alandaki hazırlıkların 19 Mayıs’a yetiştirilemediğini ifade eden Başkan Doğan, 'Bandırma Vapuru’nun taşınacağını vatandaşlarımıza duyurmuştuk. Bölgede atık su terfi merkezinin yapımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. O alanlarda kazı çalışmaları sürdüğü için vapurun taşınmasıyla ilgili bir problemimiz yoktu ancak çevresini yetiştirme konusunda sorun oluştu. Bandırma Vapuru oradayken çevresinin kötü görünmesini istemedik. Fuar alanı ve düğün salonlarının bulunduğu bölümden altyapı hattı geçirilecek. Ardından Bandırma Vapuru’nun taşınacağı bölgedeki çalışmalar tamamlanacak. Hemen sonrasında peyzaj düzenlemeleriyle birlikte taşıma işlemini gerçekleştireceğiz. Hedefimiz bu yaz içerisinde Bandırma Vapuru Müzesi'ni yeni yerine taşımak' dedi.